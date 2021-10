Come ottenere l’assegno di incollocabilità INAIL, gli importi 2021

Come chiedere e ottenere l’assegno di incollocabilità INAIL 2021 per invalidi del lavoro: istruzioni, requisiti, importi, richiesta e di riscossione.

Per il 2021, l’importo dell’assegno mensile di incollocabilità resta pari a 263,37 euro (fino al 30 giugno 2022) e, come di consueto, viene accreditato assieme alla rendita diretta per inabilità. I nuovi importi sono stati fissati dal DM Lavoro n. 173 del 1° settembre 2021. Si tratta di una prestazione economica di tipo assistenziale erogata dall’INAIL ai soggetti impossibilitati a collocarsi in qualsiasi settore lavorativo, invalidi per infortunio o malattia professionale che si trovano nell’impossibilità di fruire dell’assunzione obbligatoria.

Requisiti assegno incollocabilità 2021



Età non superiore a 65 anni;

non superiore a 65 anni; impossibilità di collocamento in qualsiasi settore lavorativo (riconosciuta dagli organismi competenti);

in qualsiasi settore lavorativo (riconosciuta dagli organismi competenti); inabilità per infortuni sul lavoro o malattie professionali non inferiore al 34% riconosciuta dall’INAIL secondo le tabelle allegate al DPR 1124/1965 per eventi fino al 31 dicembre 2006;

per infortuni sul lavoro o malattie professionali non inferiore al riconosciuta dall’INAIL secondo le tabelle allegate al DPR 1124/1965 per eventi fino al 31 dicembre 2006; menomazione dell’integrità psicofisica-danno biologico superiore al 20% secondo le tabelle allegate al DLgs 38/2000 per eventi dal 1 gennaio 2007;

dell’integrità psicofisica-danno biologico superiore al secondo le tabelle allegate al DLgs 38/2000 per eventi dal 1 gennaio 2007; mensilmente agli invalidi del lavoro in seguito a certificazione del centro di medicina legale della sede competente.

Domanda assegno di incollocabilità

Per ottenere l’assegno occorre presentare domanda alla sede INAIL di appartenenza, indicando dati anagrafici del richiedente e descrizione dell’invalidità lavorativa o extra-lavorativa, allegando fotocopia del documento identità ed eventuale certificazione di invalidità extra-lavorativa. Una volta che l’INAIL accerta la sussistenza dei requisiti, il centro medico legale della sede competente verifica con apposita visita medica i requisiti sanitari prescritti dalla legge. In caso di esito positivo, comunica all’interessato l’erogazione dell’assegno di incollocabilità. In caso negativo, gli specifica le motivazioni del rigetto.

Pagamento prestazione



Categorie protette: le tutele sul lavoro della Legge 68/99 9 Luglio 2021 L’assegno viene erogato nel mese successivo alla presentazione della richiesta e dura fino ai 65 anni di età, a patto che nel frattempo non si siano verificate variazioni nella condizione di incollocabilità. Viene pagato con:

accredito su conto corrente bancario o postale, libretto di deposito nominativo bancario o postale;

su conto corrente bancario o postale, libretto di deposito nominativo bancario o postale; carta prepagata dotata di IBAN;

dotata di IBAN; istituti convenzionati con l’INPS per i soggetti titolari di rendita che riscuotono all’estero;

con l’INPS per i soggetti titolari di rendita che riscuotono all’estero; sportello postale o bancario, per importi inferiori alla soglia massima del contante.