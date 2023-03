Finestre fovoltaiche in casa alternative al pannello da balcone

Finestre fotovoltaiche con vetri che producono energia rinnovabile con alto rendimento e costo ridotto, con classica detrazione al 50-65%: come funzionano.

Le finestre fotovoltaiche sono un’innovativa soluzione per la produzione di energia elettrica in edifici residenziali. Accanto ai kit di installazione plug& play, che permettono di montare un pannello in balcone e attaccarlo semplicemente alla spina di casa, le finestre che producono energia rinnovabile sono un’idea di auto-produzione a costo contenuto, pensate per un uso domestico.

Finestre fotovoltaiche: come funzionano

A differenza dei tradizionali pannelli, queste finestre sono costituite da vetri fotovoltaici che assorbono le radiazioni solari per generare l’energia necessaria. Inoltre, il loro impatto visivo è nullo (la trasparenza è in media dell’80%) grazie all’utilizzo di uno speciale gel trasparente contenente silicio amorfo che viene applicato sulla superficie del vetro o inserito nell’intercapedine di una vetrocamera.

I vetri fotovoltaici sono composti da due lastre di vetro tra le quali sono inserite le celle fotovoltaiche in silicio amorfo, mono o policristallino. Questi vetri possono avere un aspetto trasparente, semitrasparente o colorato, permettendo una maggiore integrazione architettonica.

In termini di rendimento energetico, per una produzione di 100 watt al mq se si opta per le finestre fotovoltaiche in gel in silicio amorfo applicato sul vetro. Con il gel inserito nell’intercapedine si avrà un rendimento triplo (300 watt per mq). In base alle caratteristiche tipiche di installazione, queste finestre possono vantare un rendimento termico di circa il 14%.

Installazione, rendimenti e costi dei vetri fotovoltaici

Il costo di una finestra fotovoltaica è di 2 euro a watt contro i 5 euro a watt del modulo fotovoltaico, quindi meno della metà a parità di energia prodotta. In termini di prodotto finale, parliamo di un prezzo che varia da 45 a 90 euro al metro quadrato. Aggiungendo il montaggio e l’installazione si arriva ad una media di 250-350 euro a finestra.

In pratica, consentono di ammortizzare il costo dell’investimento in circa cinque anni, ossia un tempo particolarmente interessante rispetto ai 10-15 anni di un tipico impianto fotovoltaico montato sul tetto.

Incentivi e detrazioni

Trattandosi in tutto e per tutto di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, le finestre con vetri fotovoltaici rientrano a pieno titolo nelle soluzioni agevolabili con incentivi alle Rinnovabili. In nodo specifico, nel Bonus Ristrutturazione al 50% e nell’Ecobonus al 65% (trainabile al 90% con Superbonus).

Stili e tipologie di finestra fotovoltaica

Esistono diverse tipologie di finestre fotovoltaiche, ognuna con uno stile e design differente in base al luogo in cui vengono installate e alla funzione che devono assolvere.

Le finestre fotovoltaiche con vetri semitrasparenti sono realizzate con un film sottile di silicio amorfo che lascia passare una luce molto scura, bloccando l’assorbimento del calore e dei raggi infrarossi.

Le finestre fotovoltaiche con vetri trasparenti, invece, garantiscono le stesse prestazioni di una finestra tradizionale, ma producono energia elettrica attraverso l’assorbimento delle radiazioni solari.

E’ possibile ottenere anche vetri fotovoltaici colorati.

Pro e contro

Belle, semplici da montare, economiche, performanti. Ci sono però da valutare anche alcuni “contro” oltre ai “pro”: lo svantaggio di queste finestre solari green è che non possono essere orientate e inclinate in base all’irraggiamento solare, come avviene con altre soluzioni di autoproduzione fotovoltaica.

Le finestre fotovoltaiche sono posizionate a 90 gradi, montate ovviamente in verticale, il che riduce la loro produzione elettrica potenziale. Da valutare, quindi, anche la loro maggiore convenienza potenziale qualora le si monti su finestre per abbaini e soffitte, dove è possibile modulare l’inclinazione.