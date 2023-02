Bonus Mobili anche per impianti fotovoltaici

Accesso al bonus mobili anche in caso di detrazione del 50% per l’installazione di impianti fotovoltaici.

L’installazione di pannelli fotovoltaici che consente l’accesso alla detrazione del 50% permette di ottenere anche il Bonus Mobili.

Bonus Mobili: nuovo massimale per le vecchie spese 24 Gennaio 2023 L’Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito questa possibilità, sottolineando come l’installazione di impianti per le rinnovabili su singole unità immobiliari residenziali permetta anche di fruire della detrazione per l’acquisto di arredi e di grandi elettrodomestici.

Il bonus, lo ricordiamo, consiste in una detrazione IRPEF del 50% – su un importo massimo fissato a 8mila euro per il 2023 – delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, la classe E per lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie, la classe F per frigoriferi e congelatori.

La detrazione per il Bonus Mobili va ripartita tra coloro che hanno sostenuto le spese e si utilizza in dichiarazione dei redditi (Quadro E – Oneri del Modello 730 o Modello Redditi PF) in 10 quote annuali di pari importo.

Per accedere al Bonus Mobili è necessario che gli interventi mirati a ottenere risparmio energetico siano di manutenzione straordinaria, se effettuati su singole unità immobiliari residenziali.