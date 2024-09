Tratto dallo speciale: Incentivi imprese

Incentivi 2024 alle PMI per Brevetti e Marchi: si parte a ottobre di 16 Settembre 2024 16:01

Le PMI possono fare domanda per gli incentivi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy: 32 milioni per valorizzare brevetti, disegni e marchi.