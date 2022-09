Accordi innovazione: rifinanziamento e nuovo sportello per le imprese

Accordi innovazione: 250 milioni di nuove risorse per i progetti presentati a maggio, a dicembre altri 500 milioni per l'apertura del secondo sportello.

Nuova tranche di risorse per gli Accordi per l’innovazione: il Ministero dello Sviluppo Economico ha stanziato ulteriori 250 milioni di euro per finanziare i progetti già presentati lo scorso maggio dalle imprese nell’ambito del primo sportello ma poi rimasti senza copertura per esaurimento fondi.

A dicembre, inoltre, è previsto un secondo sportello finanziato con ulteriori 500 milioni, nell’ambito delle risorse PNRR.

Progetti per l’Innovazione

La misura finanzia progetti riguardanti attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali (KETs) nell’ambito delle seguenti aree di intervento (secondo Pilastro del Programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte Europa”, di cui al Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021):

Tecnologie di fabbricazione

Tecnologie digitali fondamentali, comprese le tecnologie quantistiche

Tecnologie abilitanti emergenti

Materiali avanzati

Intelligenza artificiale e robotica

Industrie circolari

Industria pulita a basse emissioni di carbonio

Malattie rare e non trasmissibili

Impianti industriali nella transizione energetica

Competitività industriale nel settore dei trasporti

Mobilità e trasporti puliti, sicuri e accessibili

Mobilità intelligente

Stoccaggio dell’energia

Sistemi alimentari

Sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell’Unione

Sistemi circolari

I progetti devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 5 milioni di euro, avere durata non superiore a 36 mesi ed essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni.

Rifinanziamento primo sportello

A dicembre si aprir poi un secondo sportello, con una dotazione finanziaria di ulteriori 500 milioni di euro a valere sul Fondo nazionale complementare al PNRR.

La dotazione iniziale prevista dal Fondo nazionale complementare al PNRR era pari a 500 milioni, poi integrati con altri 591 milioni (con Decreto MiSE del 25 maggio 2022) al fine di procedere con lo scorrimento in graduatoria dell’elenco delle proposte progettuali e ammettendone alla fase di valutazione altre 80 rispetto a quelle già in istruttoria.

Agevolazioni concedibili

Le agevolazioni sono concesse in forma di contributo diretto e finanziamento agevolato nel rispetto dei seguenti limiti e criteri:

contributo al 50% per la ricerca industriale e al 25% per lo sviluppo sperimentale;

finanziamento massimo 20% dei costi ammissibili di progetto.

Nel caso in cui il progetto sia realizzato in forma congiunta, il Ministero riconosce a ciascuno dei soggetti proponenti una maggiorazione del contributo fino a 10 punti percentuali per le PMI e Organismi di ricerca e 5 punti percentuali per le grandi imprese.

L’apertura del secondo sportello

Dopo la nuova iniezione di risorse (250 mln) volte a soddisfare ulteriori richieste di finanziamento relative al primo sportello, a dicembre apre il nuovo sportello.

Per l’inoltro delle domande di agevolazione si potrà utilizzare la procedura disponibile nel sito web del Soggetto gestore (https://fondocrescitasostenibile.mcc.it) a valere sull’intervento “Decreto ministeriale 31 dicembre 2021 – Accordi per l’innovazione”, ricorrendo invece all’indirizzo info_domandefcs@mcc.it per informazioni sulla presentazione dei progetti.

Per i soli quesiti di natura normativa è attivo l’indirizzo email: accordi.innovazione@mise.gov.it oltre alle FAQ online sul sito del Ministero.