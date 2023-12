Nuovo incentivi.gov.it: bandi e finanziamenti in un click

Dal 1° dicembre è online il restyling del portale dedicato agli incentivi MIMIT per PMI, professionisti e imprese: guida alle novità.

Nuovo restyling del portale ministeriale incentivi.gov.it: potenziato delle funzioni e rinnovato nella veste grafica, il motore di ricerca permette di individuare contributi statali e finanziamenti pubblici per le imprese, concessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Una bussola per orientarsi tra agevolazioni, bandi e misure dedicate allo sviluppo delle PMI e al tessuto produttivo e imprenditoriale del Paese.

Le novità del portale incentivi imprese

Il portale consente di trovare tutte le misure del MIMIT correlandosi al sito stesso del Ministero. Adesso, è stato implementato anche un assistente digitale basato su intelligenza artificiale (un chat bot virtuale).

Inoltre, tra le novità c’è l’opzione di salvataggio nei “preferiti” delle agevolazioni di proprio interesse, per poi visualizzarle in un’agenda personale e su cui ricevere suggerimenti in base alle ricerche effettuate.

Per consentire alle Pubbliche Amministrazioni che gestiscono bandi e aiuti di alimentare il portale, è infine previsto il riuso dei dati inseriti nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato , con la possibilità per gli enti di accedere ad un’area riservata con reportistica utile alla programmazione di nuovi bandi.

Come funziona Incentivi.gov.it

Il portale permette di far conoscere a PMI e Startup, autonomi e professionisti, aspiranti imprenditori giovani e donne, tutti gli incentivi , per favorire la nascita e la crescita delle iniziative imprenditoriali e professionali.

Una dettagliata classificazione delle misure permette di scegliere l’incentivo di proprio interesse ed approfondirne i passaggi per l’accesso diretto, seguendo uno dei percorsi guidati:

per profilo (aspiranti imprenditori, imprese e professionisti, enti, cittadini); per parola chiave; per categorie di interesse (startup, innovazione, digitalizzazione); per filtro di esplorazione del catalogo.

Ogni incentivo è corredato da scheda sintetica con informazioni di dettaglio (sintesi della misura, a chi si rivolge, cosa prevede, data di chiusura e apertura del bando, tipologia d’impresa che può richiedere il contributo, specifiche tecniche e costi ammessi, ambito territoriale, istruzioni per la modulistica e riferimenti per la compilazione della domanda).