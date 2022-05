Riforma incentivi per investimenti in aree di crisi: ecco le novità

Incentivi Società Benefit 2022: regole di domanda dal 19 maggio al 15 giugno per il credito d’imposta al 50% sulle spese di costituzione o trasformazione.

Bonus Transizione 4.0 al 50% e ristori fino a 400mila euro

Incentivi imprese: bonus fiscali al 50% per investimenti in beni immateriali e formazione 4.0, ristori per mancati commerci esteri, fondi e finanziamenti.