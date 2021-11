Società benefit: nuovo credito d’imposta al 50%

Credito d'imposta al 50% per la nascita e lo sviluppo delle società benefit, incentivi fino a 10mila euro: decreto MiSE in via di pubblicazione.

Il Ministero dello Sviluppo Economico promuove la costituzione o la trasformazione in società benefit di imprese presenti sul territorio nazionale: firmato il decreto attuativo tramite cui vengono erogati 10 milioni euro (7 milioni in crediti d’imposta e 3 milioni come incentivi ad attività di promozione).

Benefit Corporation: un nuovo modello per fare impresa 17 Maggio 2021 Si tratta di attività imprenditoriali che operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente. Come sottolineato dal Ministro Giancarlo Giorgetti:

le società benefit rappresentano quel modello d’impresa che dobbiamo promuovere e sostenere proprio perché integra la ricerca del profitto con una strategia attenta agli aspetti sociali, come il bene comune, l’ambiente e la comunità locale.

Le aziende che rientrano nelle condizioni previste, possono aspirare alle nuove misure. L’agevolazione massima per ciascun beneficiario è di 10mila euro. In particolare, è previsto un credito d’imposta al 50% sui costi di costituzione o trasformazione in società benefit, compresi quelli notarili e di iscrizione nel registro imprese e le spese di assistenza professionale e di consulenza.