Resto al Sud, incentivi anche al settore commercio

Resto al Sud: incentivi estesi al settore commercio e alle isole minori del Centro-Nord per la nascita e lo sviluppo di nuove attività.

L’incentivo Resto al Sud per imprenditori under 56 è stato esteso alle attività commerciali e alle isole minori del Centro-Nord, dopo essere stato esteso ai liberi professionisti nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia), oltre che in alcune aree del Centro Italia colpite dei terremoti del 2016 e 2017 (in Lazio, Marche e Umbria, senza limiti di età in questo caso). Le novità sono contenute nell’articolo 13 della Legge 156/2021 (la legge di conversione del DL 121/2021).

Resto al Sud: incentivi fino al 100% per nuove attività agli under 56 8 Ottobre 2021 L’incentivo sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e libero professionali, rivolgendosi ad imprese costituite al 21 giugno 2017 o costituende(entro 60 giorni – o 120 giorni in caso di residenza all’estero – dall’esito positivo dell’istruttoria), nonché ai liberi professionisti ( in forma societaria o individuale) non titolari di partita IVA nei 12 mesi precedenti alla domanda per lo svolgimento di un’attività analoga a quella proposta (in base al codice Ateco).

I settori ammessi

Attività produttive nei settori industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, pesca.

Fornitura di servizi alle imprese e alle persone.

Turismo.

Commercio.

Attività libero professionali (sia in forma individuale che societaria).

Di seguito i nuovi territori di residenza per fruire dei benefici previsti dalla misura.

Isole marine

Campo nell’Elba

Capoliveri

Capraia

Giglio

Marciana

Marciana Marina

Ponza

Porto Azzurro

Portoferraio

Portovenere

Rio

Ventotene

Isole lagunari e lacustri

Isole della laguna veneta: Lido, Murano, Pellestrina, Burano, Sant’Erasmo, Mazzorbo, Vignole, Torcello, San Giorgio, San Michele, San Clemente, San Francesco del Deserto, Marzobetto, San Lazzaro degli Armeni

Isole della laguna di Grado: Isola di Grado, Isola di Santa Maria di Barbana, Isola di Morgo

Isole del lago d’Iseo: Monte Isola

Isole del lago di Garda

Comacina (lago di Como)

Isola d’Orta – San Giulio

Isole del lago Trasimeno: Isola Maggiore e Isola Polvese

Isole Borromee: Isola Superiore, Isola Bella, Isola Madre, Isola San Giovanni