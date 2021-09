Supporto all’innovazione per le PMI dell’Emilia-Romagna

Sostegno alle imprese emiliano-romagnole che vogliono potenziare la gestione dei processi innovativi.

Supportare le imprese verso un miglioramento della gestione dell’innovazione: con questo obiettivo prende il via il nuovo progetto promosso dalla Regione Emilia-Romagnae messo in atto da Art-ER (ART-ER | Attrattività Ricerca Territorio, la Società Consortile dell’Emilia-Romagna) in qualità di partner della Enterprise Europe Network, rete della Commissione Europea. L’iniziativa si rivolge alle PMI con sede legale o almeno una unità operativa in Emilia-Romagna, che vantino almeno due esercizi completati e che siano interessate a migliorare la loro capacità di gestire i processi di innovazione.

Il servizio si basa sull’analisi di tutti gli aspetti dell’impresa, dall’organizzazione fino al modello di business, compresa la comunicazione interna ed esterna e la gestione dei processi e dei prodotti. Seguirà l’analisi dei fabbisogni aziendali e la costruzione di un percorso mirato al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Attraverso la piattaforma IMP3ROVE, infine, i partecipanti potranno ottenere un report sulle proprie capacità gestionali rispetto ai competitor, accedendo anche a un piano d’azione per il miglioramento delle performance. Le imprese interessate a partecipare all’iniziativa possono inviare le candidature entro il 31 dicembre 2021, compilando la form online.