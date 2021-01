Fondo Nuove Competenze: contributi imprese al via

Partono i primi accrediti INPS dei contributi ANPAL erogati dal Fondo Nuove Competenze: subito il 70% del costo del personale che fa formazione interna.

Incentivi Smart Working in Legge di Bilancio 24 Novembre 2020 L’INPS rende noto l’avvio delle operazioni di pagamento dei contributi del Fondo Nuove Competenze: si tratta di circa 70 milioni di euro, i primi stanziati in base alle 125 istanze accolte. Gli importi spettanti sono accreditati alle aziende il 18 gennaio, a copertura di 5 milioni di ore di formazione per 53mila lavoratori. La misura si rivolge ai datori di lavoro privati che hanno stipulato entro il 31 dicembre 2020 gli accordi di rimodulazione dell’orario di lavoro dei propri lavoratori, motivati da nuove esigenze organizzative e produttive o dalla necessità di favorire percorsi di ricollocazione.

Si tratta di una anticipazione del 70% del costo del lavoro del personale coinvolto in corsi di formazione (avviso ANPAL del 4 novembre 2020), in base ad accordi collettivi stipulati dai datori di lavoro con le associazioni sindacali. L’incentivo, comprensivo di contributi previdenziali e assistenziali, copre le ore di frequenza dei percorsi formativi.

Il Fondo Nuove Competenze è stato istituito dall’art. 88, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020. Obiettivo, favorire la riqualificazione del capitale umano attraverso l’acquisizione di nuove competenze. Ma è anche un modo per aiutare economicamente le aziende alle prese con una crisi drammatica ed un grande bisogno di riposizionarsi sul mercato dopo che l’emergenza Covid ha rivoluzionato schemi e processi, domanda e offerta.