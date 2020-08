Dl Agosto: formazione retribuita sul lavoro fino al 2021

Il Decreto Agosto potenzia la formazione retribuita in orario di lavoro: aggiornamento a scopo riorganizzazione aziendale o di ricollocazione.

Dl Agosto: misure per le imprese 20 Agosto 2020 Una rimodulazione dell’orario di lavoro che consenta di destinare parte del tempo a percorsi formativi e di aggiornamento professionale: la misura anti-crisi Covid, introdotta del DL Rilancio, è stata rifinanziata e potenziata dal Decreto Agosto, che ne ha esteso la fruizione al 2021.

Ci sono dunque 500 milioni aggiuntivi rispetto ai 230 già previsti, che portano a 730 milioni in totale gli stanziamenti del Fondo nuove competenze istituito presso l’Anpal (Agenzia per le politiche attive del lavoro).

C’è anche un’altra novità (articolo 4 del decreto), in base alla quale queste risorse possono essere utilizzate per la formazione rivolta sia alle nuove esigenze d’impresa dettate dall’emergenza Coronavirus, sia alla ricollocazione dei lavoratori, in conseguenza di un mutato scenario operativo.

Formazione retribuita in orario di lavoro

A introdurre l’agevolazione era stato l’articolo 88 del dl 34/2020, che ha previsto per il 2020 la possibilità di inserire nei contratti territoriali o aziendali la formazione retribuita, effettuata riducendo l’orario di lavoro. Queste ore vengono indennizzate dallo Stato: il datore di lavoro quindi risparmia, mentre il lavoratore incassa lo stipendio sostituendo alcune ore di lavoro con altrettante ore di formazione.

In base al decreto attuativo dello scorso 15 luglio, gli accordi devono essere firmati entro il 31 dicembre 2020 e possono prevedere fino a 200 ore di formazione retribuita, previa rimodulazione dell’orario di lavoro. Ora è intervenuto il Decreto Agosto che ha previsto la possibilità di firmare questi accordi fino al 31 dicembre 2021.

Obiettivi formativi

Lavoro del futuro: scenari e parole chiave 4 Giugno 2020 Gli accordi sindacali definiscono il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento e il numero di ore di riduzione dell’orario di lavoro da destinare allo sviluppo delle competenze.

La norma ha infatti l’obiettivo di «consentire la graduale ripresa dell’attività dopo l’emergenza epidemiologica», prevedendo a questo scopo una «rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa». Con la novità introdotta dal decreto Agosto, lo strumento può essere utilizzato anche per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori.