Lotteria degli Scontrini estrazione del 25 agosto: i codici vincenti

Ecco i codici scontrino risultati vincenti all'estrazione della Lotteria degli Scontrini del 25 agosto: assegnati 15 premi per acquirenti ed esercenti.

Ogni giovedì milioni di italiani hanno la possibilità di vincere migliaia di euro, grazie all’estrazione settimanale della Lotteria degli Scontrini. Quella del 25 agosto è stata la sessantaquattresima tornata per la riffa di Stato. Ai codici dei biglietti vincenti sono stati assegnati 15 premi da 25.000 euro per chi ha effettuato acquisti con metodi di pagamento elettronico e altrettanti, da 5.000 euro, per i rispettivi esercenti.

Vediamo chi sono i fortunati vincitori.

Estrazione Lotteria Scontrini 25 agosto: codici vincenti

Come di consueto, riportiamo di seguito quanto indicato sul Bollettino Ufficiale Lotteria degli Scontrini – Estrazione settimanale N° 40 – 2022 del 25/08/2022 circa i codici vincenti di questa settimana. Ricordiamo che l’assegnazione dei premi è sempre condizionata all’esito delle verifiche (assenza di biglietti duplicati o relativi a resi e così via).

Come verificare la vincita alla Lotteria Scontrini

Oltra a controllare l’esito delle estrazioni su PMI.it, i codici vincenti possono essere verificati anche sul portale ufficiale lotteriadegliscontrini.gov.it, anche accedendo all’area riservata (con credenziali SPID, CIE o CNS) visualizzando automaticamente l’eventuale vincita, nonché gli scontrini che hanno partecipato o parteciperanno alle estrazioni della Lotteria degli Scontrini.

La vincita viene comunque notificata sempre anche via email, o PEC se indicata in fase di registrazione, oppure tramite raccomandata all’indirizzo indicato in fase di iscrizione alla Lotteria degli Scontrini.

Dalla notifica si hanno poi 90 giorni di tempo per riscuotere il premio, pena la perdita della vincita e il versamento delle somme all’Erario.