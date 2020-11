Gestione contabile in Cloud: soluzioni, opportunità e vantaggi

Gestire contabilità e fatturazione elettronica attraverso un software in Cloud pronto all’uso: strategie di crescita per le PMI e soluzioni ad hoc.

La contabilità riveste un ruolo primario per garantire la salute dell’azienda e il successo del business. Poterla gestire in modo efficiente è una delle priorità delle imprese e dei professionisti, chiamati a districarsi tra il rispetto della normativa e la necessità di far quadrare i conti. La gestione contabile si compone di diversi aspetti e può rivelarsi molto impegnativa per le PMI, per le quali poter contare sul supporto di una risorsa innovativa e digitale rappresenta sia una strategia di semplificazione sia una reale opportunità di crescita.

Oggi è possibile affidarsi a un sistema totalmente in Cloud in grado di facilitare la gestione degli aspetti contabili e fiscali coprendo tutte le esigenze operative delle imprese come la contabilità, il magazzino e la fatturazione elettronica. TeamSystem ha creato una soluzione ad hoc facile da utilizzare anche da chi non vanta specifiche competenze informatiche, una risorsa pensata proprio per andare incontro alle esigenze gestionali delle piccole e medie imprese agevolando il rispetto delle scadenze e garantendo la crescita della produttività.

Contabilità a portata di click

Contabilità in Cloud è il software completo ideato da TeamSystem che permette una gestione semplice di tutti i processi aziendali, riducendo i costi di gestione “analogica” dei documenti e migliorando la produttività in azienda. Un’unica piattaforma digitale per gestire l’intero flusso della fatturazione elettronica e tutte le attività contabili e fiscali: bilanci e mastrini, amministrazione dell’intero flusso delle vendite dal preventivo all’ordine, progetti alla pianificazione delle attività dei collaboratori e magazzino. Con la riconciliazione bancaria, inoltre, è possibile monitorare gli incassi in tempo reale.

Multilingua e multiutente, il software si caratterizza per un’interfaccia semplice ed intuitiva che permette di gestire l’azienda efficacemente. Accessibile da Web e da App mobile, è integrabile ad altre soluzioni e permette di consultare i dati sempre aggiornati in qualsiasi momento anche fuori ufficio. Contabilità in Cloud, che non richiede installazione o costi di manutenzione, rende possibile il pieno controllo dei costi e ricavi attraverso grafici e report in tempo reale, monitorando eventuali ritardi nei pagamenti da parte dei fornitori.

Fatturazione elettronica semplificata

Contabilità in Cloud consente il controllo di tutte le operazioni relative alla fatturazione elettronica, un vantaggio notevole che permette non solo di garantire la massima sicurezza e riservatezza, ma anche di rispettare pienamente la normativa vigente in tutte le fasi previste:

monitoraggio e registrazione in contabilità delle fatture elettroniche emesse e ricevute;

ricezione della fattura XML, consultazione del formato leggibile e conservazione digitale;

emissione della fattura elettronica in formato XML e invio al destinatario tramite SDI.

Gestione del magazzino

Semplificando la gestione del magazzino, il software Contabilità in Cloud ne permette un monitoraggio in tempo reale. È infatti possibile effettuare in modo pratico e intuitivo:

la creazione degli ordini di acquisto, DDT c/acquisto per ricezione prodotti, analisi disponibilità prodotti per ordini di acquisto a fornitore;

la movimentazione dei prodotti per la gestione di giacenza e disponibilità, gestione di prezzi e sconti per cliente;

reportistica sull’inventario di magazzino e rettifiche delle quantità di magazzino manuali tramite import file CSV.

Collaborazione e condivisione real-time

Grazie a Contabilità in Cloud l’imprenditore e il professionista possono non solo gestire tutte le attività contabili in modo facile e veloce, ma anche favorire la massima collaborazione e condivisione con il commercialista, che potrà essere sempre aggiornato sulle movimentazioni contabili. Grazie a Contabilità in Cloud l’azienda è autonoma nelle operazioni contabili e il commercialista può operare agevolmente effettuando le dichiarazioni e gli adempimenti contabili necessari.

Attraverso la piattaforma, ad esempio, è possibile elaborare le liquidazioni IVA mensili o trimestrali, comunicare la liquidazione IVA all’Agenzia delle Entrate e precompilare direttamente il modello per la dichiarazione IVA annuale, trasferendo tutti i dati dalla contabilità ed esportandolo nel formato previsto dall’AdE per condividerlo con il commercialista in tempo reale. Grazie agli archivi sempre aggiornati, inoltre, è possibile esportare e stampare in qualsiasi momento tutte le liquidazioni e comunicazioni IVA.

