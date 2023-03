Truffe online su WhatsApp e Telegram: avviso INPS

L'INPS invita gli utenti a prestare attenzione alle possibili truffe online veicolate sulle piattaforme social tramite falsi profili istituzionali.

L’INPS comunica che sono in corso tentativi di truffe online sulle piattaforme social WhatsApp e Telegram, dove falsi profili potrebbero spacciarsi per l’Istituto di Previdenza. Ad oggi, infatti, l’Ente pubblico non ha attivato profili istituzionali sulle piattaforme di messaggistica istantanea WhatsApp, Telegram, Signal e WeChat.

Pertanto, invita gli utenti a prestare attenzione a possibili tentativi di truffa da parte di falsi profili dell’Istituto, che potrebbero veicolare messaggi di tipo phishing.

I profili Social dell’INPS

I profili ufficiali dell’INPS sui social media sono invece quelli presenti su Facebook (come ad esempio quello per i Giovani e quello per la Famiglia), su LinkedIn, su Instagram e su Twitter.

INPS su Facebook

Tutte le pagine diverse da quelle ufficiali sotto riportate, e che fanno riferimento nel titolo o nei contenuti all’Istituto (anche utilizzandone impropriamente il logo), vanno considerate non attendibili).

INPS su LinkedIn

Il profilo Linkedin INPS_official fornisce aggiornamenti, notizie e informazioni relativi alle iniziative di studio e ricerca, alle opportunità di lavoro tramite concorsi pubblici per specifici ruoli presso l’INPS.

INPS su Twitter

Il profilo Twitter @INPS_it fornisce aggiornamenti e informazioni in tempo reale sui servizi e le iniziative dell’Istituto.

INPS su Instagram

L’account Instagram inps_social racconta la sua storia e le sue attività, tramite gallery.