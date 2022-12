Invalidità civile minori, ricalcolo indennità automatico

Ricalcolo annuale delle indennità di frequenza scolastica automatico per i minori invalidi civili, senza più domanda né adempimenti a carico del cittadino.

Nuove procedure di ricalcolo automatizzato delle prestazioni di invalidità civile per i casi in cui spetta a titolo di indennità per la frequenza scolastica ai minori: non serve più attestare di nuovo la frequenza scolastica dopo la sospensione dei mesi estiviné presentare domanda di ricostituzione della pensione.

Invalidità minori, domanda INPS online semplificata 24 Novembre 2022 Il ricalcolo è stato effettuato per le indennità di frequenza dell’anno scolastico 2021/2022. Successivamente, saranno rielaborate centralmente le indennità per il 2022-2023, comunica l’INPS con il Messaggio 4315/2022. Ecc la nuova procedura digitale:

estrazione dati dei minori titolari di indennità di frequenza sospesa;

acquisizione d’ufficio delle informazioni sulla frequenza scolastica dal Ministero dell’Istruzione;

ricalcolo la prestazione;

notifica dell’avvenuto ricalcolo della prestazione.

L’INPS verifica automaticamente che sussistano tutti i requisiti (il titolare non deve essere titolare di altra prestazione di invalidità civile, deve frequentare l’anno scolastico, deve risiedere in Italia e avere un legale rappresentante).

La procedura relativa all’indennità di frequenza segue quelle già completamente auotomatizzate relative visita di revisione, revoca sanitaria su visita di revisione, sospensione per irreperibilità comunicata dall’ultimo Comune di residenza.