Consulenza Pensionistica per Intermediari: nuovo servizio INPS

Pensioni, nuovo strumento INPS online per il calcolo della pensione e il confronto tra le opzioni, da usare delegando il patronato: come funziona CoPi.

L’INPS ha rilasciato una nuova versione del servizio di consulenza pensionistica esterna, destinato agli Enti di Patronato, pensato per rispondere alle specifiche richieste dei cittadini che si rivolgono ai patronati per sapere quando si può andare la pensione, ma anche per fornire al cittadino stesso le diverse possibilità di pensionamento, effettuando un confronto tra le opzioni.

Servizio di Consulenza pensione

Si tratta infatti di una versione del sistema Unicarpe adattato per gli Enti di Patronato, che in pratica utilizza il medesimo sistema di calcolo pensione che di norma usa l’INPS.

Nuovo Portale Patronati INPS: tutte le novità 19 Luglio 2022 Il sistema CoPI (Consulenza Pensionistica per Intermediari) è dunque strutturato per accompagnare l’utilizzatore attraverso un percorso guidato nelle varie fasi di lavorazione dalla lettura della posizione assicurativa, giungendo fino al risultato finale della consulenza pensionistica esterna, basata sulle risultanze dell’estratto conto del singolo utente.

L’applicazione è a disposizione dei Patronati accedendo al portale ufficiale INPS, seguendo il percorso:

“Servizi per i Patronati” > “Servizi” > “Pensioni e certificazioni” > “CoPI – Consulenza Pensionistica per Intermediari”.

Il servizio è utilizzabile previo conferimento di un mandato specifico per la “Consulenza Pensionistica CoPI” da parte del cittadino, (redatto in base al fac-simile allegato al messaggio INPS 3878/2022) con delega inserita dall’operatore di Patronato nell’applicativo di gestione delle deleghe.

Fac-simile di delega per usare CoPi

PATRONATO

INDICAZIONE DELLA SEDE CHE RICEVE IL MANDATO

MANDATO DI ASSISTENZA PER LA CONSULENZA

Dati assistito

Il sottoscritto COGNOME____________ nome___________Data nascita__________ Comune di nascita ______ sesso M o F

Codice Fiscale _____ Cittadinanza ________Indirizzo ______________ Numero Civico __Cap __________ Città ____________

Con il presente atto conferisco mandato al Patronato ________ ad assistermi gratuitamente nei confronti dell’INPS per la CONSULENZA PENSIONISTICA (COPI), ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 30 marzo 2001, n.152, nonché dell’art. 116 del d.lgs. 196/2003, i. e m. ex d.lgs. n.101/2018.

Il presente mandato può essere revocato soltanto per iscritto.

Data______ Firma assistito______

Dati collaboratore volontario

Cognome ______Nome______

Data ______ Luogo______ Firma______

Dati operatore

Cognome______ Nome______

Data______ Luogo ______Firma______

Informativa sul trattamento dati e dichiarazione di consenso a cura del Patronato

Il fac-simile è allegato al messaggio del 26 ottobre 2022, n. 3878.