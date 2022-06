Mancato TFR e contributi: nuova domanda di intervento INPS

Nuovo servizio domanda per l'intervento dei Fondi di Garanzia INPS in caso di mancato TFR, contributi e crediti non pagati dal datore di lavoro.

Sul sito INPS (www.inps.it) è stata rilasciata una nuova procedura telematica per inviare la domanda di intervento dei Fondi di garanzia riservata ai cittadini. Il servizio è accessibile selezionando la funzione “Fondi di Garanzia – Domanda (Cittadino)”.

Garanzia INPS per contributi e TFR

Fondo di Garanzia INPS per crediti diversi dal TFR 20 Ottobre 2020 Questi Fondi hanno lo scopo di intervenire se il datore di lavoro omette di versare in tutto o in parte gli emolumenti spettanti ed i contributi alla forma di previdenza complementare del lavoratore dovuti per l’erogazione di prestazioni di vecchiaia e superstiti (sono esclusi i contributi per assistenza integrativa).

I Fondi di garanzia sono stati istituiti presso l’INPS per assicurare ai lavoratori subordinati, in caso di insolvenza del datore di lavoro, il pagamento del TFR e altri crediti di lavoro (articolo 2, legge 297/1982) e il versamento dei contributi, dovuti e omessi, alle forme di previdenza complementare (articolo 5, dlgs 80/1992).

Come fare domanda all’INPS

Gli interessati accedono alle prestazioni dei Fondi su domanda. Il nuovo servizio web consente di presentare domanda sia per il trattamento di fine rapporto (TFR) e crediti di lavoro, sia per la previdenza complementare. Si può inoltrare richiesta per i diversi interventi, contestualmente o disgiuntamente.

Dalla sezione “Invia documenti”, è possibile allegare ulteriore documentazione ad una domanda già inviata e protocollata, senza quindi ricorrere ad altri canali di comunicazione (PEC, email, raccomandata).

Dalla sezione “Consultazione domande” è possibile visualizzare tutti i documenti allegati con numero di protocollo.

Dalla sezione “Modulistica e Normativa” è possibile consultare e scaricare moduli, circolari e messaggi INPS su questo specifico argomento.

Ecco il link diretto alla procedura riservata per il cittadino.