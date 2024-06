Contributi INPS soggiorni estivi e cure termali: graduatorie online

Online i vincitori 2024 dei bandi INPS per la concessione di contributi economici per soggiorni estivi e cure termali destinati agli iscritti ex IPOST.

Sono online i risultati dei bandi INPS per la fruizione di contributi per soggiorni estivi e cure termali, destinati agli iscritti ex IPOST aderenti al Nuovo e al Vecchio Fondo Mutualità.

L’INPS ha infatti pubblicato sia la graduatoria del bando di concorso per i soggiorni estivi sia quelle per le cure termali. Nel primo caso, i vincitori accedono ai contributi per soggiorni estivi effettuati presso alberghi, bed and breakfast, case vacanza, agriturismi, affittacamere e campeggi, purché localizzati in Italia e fruiti tra il 1° giugno e il 30 settembre 2024, per un massimo di sette giorni, anche non continuativi. Per i bandi che riguardano le cure termali il periodo di fruizione è esteso fino al 30 novembre. Bandi INPS 2024 per soggiorni estivi

Quest’anno sono stati emanati tre distinti bandi di concorso, tutti finalizzati all’assegnazione di contributi economici relativamente a tre tipologie di prestazioni:

Cure termali 2024 per gli aderenti al Nuovo Fondo Mutualità , fruibili tra il giorno 01/06/2024 e il giorno 30/11/2024 (qui la graduatoria vincitori)

per gli aderenti al , fruibili tra il giorno 01/06/2024 e il giorno 30/11/2024 (qui la graduatoria vincitori) Soggiorni estivi 2024 sempre per gli aderenti al Nuovo Fondo Mutualità , da fruire tra il 01/06/2024 e il 30/09/2024 (a questo link il PDF con i vincitori)

sempre per gli aderenti al , da fruire tra il 01/06/2024 e il 30/09/2024 (a questo link il PDF con i vincitori) Cure termali 2024 questa volta per gli aderenti al Vecchio Fondo Mutualità: fruibili tra il giorno 01/06/2024 ed il giorno 30/11/2024 (a questo link il PDF con i vincitori).

Per tutti i bandi, la scadenza prevista per l’invio delle domande era prevista per il 17 maggio 2024. Adesso sono in corso di publicazione gli esiti con le graduatorie dei vincitori.

Tutti i dettagli e le istruzioni sono disponibili nell’apposta pagina INPS.