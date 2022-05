Pensione professionisti: ok a ricongiunzione tra Gestione Separata e Casse private

Tutto quel che c’è da sapere sulla previdenza complementare: come scegliere la pensione complementare e aderire ad un fondo sfruttando le agevolazioni.

In pagamento l’Assegno Unico di maggio 2022

In pagamento dell’Assegno Unico Universale INPS di maggio 2022 a partire dal 13 del mese: rata mensile in accredito IBAN, conferma via SMS o App IO.