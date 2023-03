Decreto Superbonus, una piattaforma per i crediti incagliati

Nuovo veicolo finanziario, a cui partecipano società pubbliche e private come Enel X, per acquisto e rivendita di crediti incagliati su nuova piattaforma, banche e Poste verso la riapertura.

Niente F24 per sbloccare i crediti incagliati sui bonus edilizi ma un nuovo meccanismo messo a punto dal Governo nell’ambito a margine della legge di conversione del decreto legge sulla cessione dei crediti derivanti da Superbonus: prevede la creazione di un nuovo veicolo finanziario partecipato da aziende pubbliche e private, con lo scopo di acquistare i crediti rimnasti incagliati e far ripartire il mercato una volta per tutte.

Vediamo tutte le novità.

Nuova piattaforma per cedere i crediti incagliati

«È in corso l’elaborazione di un sistema, una specie di piattaforma, che dovrebbe in qualche modo permettere di smaltire tutto l’arretrato» ha annunciato il ministero dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. A questo veicolo partecipano grandi società pubbliche e private, ad esempio Enel X. «Siamo quasi pronti, è questione di poco e potremo dare un decisivo impulso allo sblocco dei decreti incagliati» ha annunciato il Ceo, Francesco Venturini.

Dunque, un nuovo strumento che si inserisce nel mercato delle cessioni dei crediti, per sbloccare 19 miliardi di crediti incagliati. La piattaforma funzionerà nel seguente modo:

il nuovo soggetto (“veicolo”) acquisterà i crediti fiscali certificati come 2certi, liquidi ed esigibili” da un primo cessionario, poi li cederà a terzi secondo il loro calendario di scadenze fiscali, affinché ne abbiano un vantaggio diretto ed immediato.

Riapertura del mercato per banche e Poste

Liquidare i crediti fiscali da interventi edilizi è ancora possibile: ecco come 28 Marzo 2023 Sullo sfondo, par di capire, anche una moral suasion del Governo su banche e assicurazioni per far ripartire il mercato utilizzando la capienza fiscale che ancora hanno. Le rassicurazioni sono del Ministro Giorgetti:

banche e Poste hanno annunciato che ricominceranno, in un quadro di maggiori certezze che abbiamo dato sotto il profilo giuridico, ad acquistare questi crediti.

Infine, non si esclude che venga introdotta anche la possibilità per le banche di convertire i crediti in titoli di Stato BTP.

Emendamenti al DL Superbonus

Decreto Superbonus, i nuovi emendamenti 27 Marzo 2023 Aspettando il testo definitivo della legge di conversione del decreto 11/2023 atteso in aula alla Camera a giorni, sembra dunque sciolto il nodo fondamentale rappresentato dai crediti incagliati. Restano da limare le deroghe al blocco, imposto a partire dal 17 febbraio scorso, per lo stop allo sconto in fattura ed alle cessioni edilizie se i lavori non erano già iniziati (o comunque se non erano già state avviate determinate pratiche) a quella data.

Fra le novità introdotte dalla legge di conversione, ricordiamo brevemente:

lavori in edilizia libera: per proseguire con cessione e sconto in fattura basta che entro il 17 febbraio ci sia un acconto pagato o un accordo scritto fra le parti;

Responsabilità in solido: il perimetro dell’esclusione si allarga a coloro che acquistano il credito da una banca;

Detrazione in 10 anni per banche e imprese che acquistano crediti d’imposta edilizi, mentre per le persone fisiche il correttivo è ancora da decidere;

Superbonus villette: utilzzabile iò 110% fino al 30 settembre per le unifamiliari che hanno effettuato il 30% dei lavori entro settembre 2022.

Il combinato delle novità relative alla possibilità di remissione in bonis per le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate e alla piattaforma per le cessioni dovrebbe consentire di smaltire le cessioni attualmente bloccate.

Cosa succede adesso

La prima misura di contenimento di un mercato sfuggito di mano è stato dunque lo stop previsto dal decreto, ora il problema è come sbloccare i 19 miliardi di crediti rimasti incagliati, nel senso che non riescono a essere venduti. Con una serie di rischi che anche a cascata ricadono su chi ha effettuato i lavori o sulle imprese che li hanno scontati in fattura. La creazione di un nuovo veicolo e di una piattaforma che può acquistare e vendere crediti è pensata per far ripartire il mercato consentendo a molti contribuenti di evitare la perdita della detrazione relativa all’annualità 2022.