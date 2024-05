Incentivi 4.0 alle imprese a maglie strette

Il credito d’imposta 4.0 non è ammesso per beni strumentali precedentemente noleggiati: il parere dell’Agenzia delle Entrate.

Il requisito della “novità” è indispensabile per accedere al credito d’imposta 4.0, non previsto in caso di bene strumentale precedentemente noleggiato.

Transizione 4.0: i codici tributo del bonus 16 Maggio 2024

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 109 del 21 maggio 2024, ha sottolineato come un precedente contratto di noleggio senza soluzione di continuità impedisca all’impresa di accedere agli Incentivi 4.0, per lo stesso bene strumentale.

Facendo riferimento alla circolare n. 9 del 2021 relativa all’agevolazione dell’iper-ammortamento, inoltre, viene specificato che i beneficiari sono i proprietari (nel caso di acquisto in proprietà) o i locatari finanziari (nel caso di acquisto tramite leasing finanziario), mentre:

Sono, invece, esclusi dal beneficio i beni utilizzati in base ad un contratto di locazione operativa o di noleggio. Per tali beni, la maggiorazione, al ricorrere dei requisiti previsti, potrà spettare al soggetto locatore o noleggiante.

Secondo le Entrate, l’agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati in precedenza.