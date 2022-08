Dichiarazione IMU: nel modello entrano le agevolazioni Covid

Nuovi modelli IMU per la Dichiarazione 2022, inserito il campo per le agevolazioni Covid: regole e istruzioni dal Dipartimento delle Finanze.

Nei nuovi moduli per la Dichiarazione IMU da presentare entro fine 2022 è stato introdotto dal dipartimento delle Finanze un nuovo campo di compilazione, dedicato agli aiuti Covid. Qualora all’interno dell’applicativo Desktop Telematico sia già installata la versione 2.2.1 del modulo, l’aggiornamento avverrà automaticamente all’avvio dell’applicativo successivo al 7 settembre 2022.

Nel nuovo modello è stato inserito il campo 21 per i benefici fiscali in materia di IMU previsti dai decreti Rilancio (dl 34/2020), Agosto (dl 104/2020), Ristori (dl 137/2020) e Sostegni (dl 41/2021), oltre che dalla Manovra 2021.

I modelli aggiornati si utilizzano per l’imposta sugli immobili e anche per l‘IMPi (Imposta immobiliare sulle piattaforme marine).

Esenzione IMU prima casa: come esercitare l'opzione di scelta? 8 Febbraio 2022 Dal 7 settembre sarà disponibile anche un nuovo software di controllo per l’integrazione nell’applicativo Desktop Telematico: per le applicazioni Entratel e File Internet, all’interno della categoria Controlli dichiarazioni varie, sarà resa disponibile la versione 3.0.0 relativa al modulo Controlli IMU-IMPi EC-PF.

A partire dalla stessa data, sarà dismessa la versione 2.2.1, relativa al precedente modello, che pertanto non potrà più essere trasmesso. Qualora all’interno dell’applicativo sia già installata la versione 2.2.1 del modulo, l’aggiornamento avverrà automaticamente all’avvio dell’applicativo successivo al 7 settembre 2022.

Esenzione IMU: accertamenti fiscali 27 Aprile 2022 La Dichiarazione IMU va trasmessa al Comune, in modalità cartacea o telematica, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le variazioni sul possesso dell’immobile. Per quest’anno, la scadenza è prorogata al 31 dicembre.

Le Dichiarazioni IMU già presentate quest’anno con la vecchia modulistica restano valide nel solo caso in cui i dati dichiarati non differiscano da quelli richiesti nel nuovo modello.