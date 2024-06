Illegittima la restituzione integrale della NASpI anticipata se l’attività fallisce per cause di forza maggiore: si rimborsa solo la quota sotto contratto.

Aspettativa retribuita e non retribuita dal lavoro: come e quando chiederla

L’assenza per aspettativa, retribuita o non retribuita, è un diritto del lavoratore: come funziona, i casi previsti, quanto dura e come chiederla.