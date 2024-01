Superbonus: nuove offerte di acquisto crediti su Federbonus

Cessione crediti edilizi 2024, si riattiva il mercato: Federcontribuenti lancia nuove offerte di acquisto su piattaforma Federbonus.

Dopo le modifiche in materia di Superbonus varate dal Governo per il 2024, si riattiva il mercato dei crediti fiscali derivanti da interventi edilizi agevolati.

In particolare, la piattaforma Federbonus – lanciata lo scorso luglio da Federcontribuenti per promuovere lo smobilizzo dei crediti edilizi incagliati – rende noto che, dal 1° gennaio 2024, sono state introdotte nuove funzionalità e previste nuove offerte di acquisto bonus.

Cessione crediti edilizi su Federbonus

Lo strumento per la riscossione agevolata dei crediti fiscali consente di interfacciarsi con aziende o banche disponibili all'acquisto dei propri bonus edilizi. Per accedere al servizio di compravendita bisogna registrarsi e caricare i propri dati. Federbonus valuta anche la cessione di crediti da parte di imprese in difficoltà e con troppi crediti rispetto al fatturato.

Dopo aver inoltrato la propria offerta di cessione, si può controllare lo stato della pratica direttamente online, con notifica anche via smartphone.

Acquisto bonus edilizi 2024 e 2025

Attraverso i suoi partner finanziari, dunque, Federbonus propone l’acquisto di crediti maturati nel 2024 ad un prezzo che raggiunge anche l’85% al netto delle commissioni.

Tramite piattaforma, si possono cedere anche le annualità successive al 2024, ad un prezzo da quotare in funzione delle annualità cedute e in base all’opzione di incasso immediato oppure dilazionato.

I soli costi richiesti sono quelli preventivati e contrattualizzati.