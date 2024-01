Rinnovo Contratto Vigilanti: verso nuovo aumento salariale

Guida al CCNL Commercio 2024 e al calcolo dello stipendio netto e lordo per livelli e inquadramento, con tabelle retributive ed esempi pratici.

Come si calcolano gli stipendi lordi e netti in base alla tipologia di CCNL e nel caso del contratto di apprendistato: ecco regole ed esempi pratici.

Rinnovato il contratto dei Dirigenti degli Enti locali: aumenti e novità

Sottoscritto il rinnovo del contratto per Dirigenti del settore Funzioni Locali nella PA: in media spettano 256 euro in più al mese e 11mila di arretrati.