Pensioni: rivalutazione del 5,4% dal 1° gennaio 2024

Pensioni: + 5,4% di adeguamento all'inflazione dal 1° gennaio 2024, firmato il decreto MEF - Lavoro con l'indice di perequazione per il prossimo anno.

Firmato il decreto interministeriale dell’Economia e del Lavoro che ufficializza il tasso di indicizzazione del 5,4% applicato alle pensioni dal 1° gennaio 2024: confermando le anticipazioni, lo rende noto un comunicato stampa del MEF.

L’aumento è calcolato sulla base della variazione percentuale degli indici dei prezzi al consumo forniti dall’Istat il 7 novembre 2023.

Perequazione pensioni del 5,4% fino a 4 volte il minimo

La nota anticipa la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di adeguamento all’inflazione per il 2024, la cui misura è applicata in via provvisoria ai trattamenti erogati da gennaio prossima, in attesa della pubblicazione del tasso ufficiale, atteso per il prossimo novembre in seguito alle rilevazioni Istat.

Aumento pensioni 2024: importi e aliquote di rivalutazione per ogni fascia 14 Novembre 2023 La perequazione automatica delle pensioni sarà applicata e riconosciuta per il 2024 nelle modalità previste dalla normativa vigente, contenute nel ddl di bilancio attualmente in corso di approvazione in Parlamento. Nello specifico, la pensione minima 2024 sale a 598,61 euro e l’assegno sociale arriverà a 534,40 euro. Una pensione lorda (prendendo a riferimento il lordo 2023 che sarà erogato a dicembre, una volta incamerato lo 0,8% di conguaglio) di 2.271,76 euro (pari a 4 volte il trattamento minimo INPS), si rivaluta del 5,4% salendo a 2394,43 euro.

Le fasce di rivalutazione 2024

Taglio perequazione pensioni di 2mila euro 27 Novembre 2023 Dopo l’anticipo del conguaglio previsto a dicembre sui trattamenti 2023 rispetto all’inflazione 2022, da gennaio 2024 l’INPS metterà in pagamento i nuovi importi rivalutati secondo gli scaglioni di reddito pensionistico stabiliti dal Governo con la Manovra 2024. L’aliquota di ciascuno scaglione si applica all’intero importo lordo e non è progressiva, come avveniva fino a due anni con il precedente meccanismo. In questo modo, si determina una minore rivalutazione per le pensioni che sforano di poco uno scaglione ricadendo in quello successivo:

fino a 2.272 euro lordi si applica la perequazione al 100%

euro lordi si applica la perequazione al 100% fino a 2.840 euro lordi si applica la perequazione all’85%

euro lordi si applica la perequazione all’85% fino a 3.308 euro lordi si applica la perequazione al 53%

euro lordi si applica la perequazione al 53% fino a 4.544 euro lordi si applica la perequazione al 47%

euro lordi si applica la perequazione al 47% fino a 5.679 euro lordi si applica la perequazione al 37%

euro lordi si applica la perequazione al 37% oltre i 5.680 euro lordi si applica la perequazione al 22%

La nota del Ministero sull’indicizzazione Istat 2024

Le anticipazioni sull’indice di perequazione erano ampiamente circolate nelle scorse settimane. Adesso, il Ministero ne ha dato conferma:

Il ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, di concerto con la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Elvira Calderone, ha firmato il decreto che dispone a partire dal 1° gennaio 2024 un adeguamento all’inflazione pari a +5,4% delle pensioni. L’aumento, che verrà riconosciuto nelle modalità previste dalla normativa, è stato calcolato sulla base della variazione percentuale che si è verificata negli indici dei prezzi al consumo forniti dall’Istat il 7 novembre 2023.

La penalizzazione più evidente è quella per i trattamenti più elevati, che rispetto al 2023 perdono 10 punti di rivalutazione.