Perequazione pensioni: il Governo taglia 2mila euro

La rivalutazione pensioni con aliquota sull'intero assegno invece che per fasce progressive comporta una perdita media di 2mila euro: i calcoli Cgil.

La perequazione delle pensioni attuata per scaglioni invece che per fasce di reddito fa perdere da 600 a 3mila euro lordi al mese ai pensionati sopra quattro volte il minimo, e questo solo nel 2024: sommando la decurtazione annua e proiettandola sull’attesa di vita media, per un trattamento da 2.300 euro lordi, c’è un mancato guadagno per gli uomini pari a 6.673 euro e per le donne di 7.804 euro.

I calcoli sono della Cgil, e si riferiscono al meccanismo previsto dalla Manovra 2023 per il biennio 2023-2024. Vediamo di seguito cosa è emerso dalle proiezioni e quanto si perde con la penalizzazione imposta dal Governo, proprio quando l’inflazione morde di più.

Rivalutazione pensioni per scaglioni 2023-2024

Aumento pensioni 2024: importi e aliquote di rivalutazione per ogni fascia 14 Novembre 2023 La legge 197/2022 (Manovra 2023) ha stabilito per il biennio 2023-2024 che le aliquote di perequazione automatica non si applichino progressivamente per fasce ma in base a scaglioni di reddito pensionistico, ossia sull’intero importo della pensione. Quindi, per fare un esempio, un trattamento previdenziale fra quattro e cinque volte il minimo (fra 2mila 102 e 2mila 627), per il quale si applica la perequazione all’85%, si rivaluta di questa percentuale sull’intero importo.

Il precedente meccanismo l’applicazione delle aliquote per fasce e tre diversi scaglioni: rivalutazione al 100% fino a quattro volte il minimo, al 90% fra quattro e cinque volte il minimo, al 75% sopra le cinque volte il minimo. In questo modo si sarebbe ottenuta una rivalutazione al 100% per la parte fino a quattro volte il minimo (2.102 euro) e all’85% sull’eccedenza. In pratica, un’indicizzazione progressiva. Che invece è andata persa sia nel 2023 sia per il 2024.

Il confronto con la precedente perequazione a fasce

Il sindacato ha calcolato la differenza fra i due sistemi considerando sia le percentuali di perequazione sia l’indicizzazione all’inflazione prevista nel 2023 (all’8,1%) e nel 2024 (attesa al 5,4%).

Pensioni: quanto si perde con la perequazione a scaglioni

Taglio pensioni in Manovra 2024 6 Novembre 2023 La quantificazione del taglio viene applicata a quattro diversi importi di pensione a fine 2022: 2mila 300 euro lorde, 2mila 800, 3mila 320, 3mila 840. Sulla pensione di 2mila 300 euro, che equivalgono a 1786 euro netti, si perdono 208 euro netti nel 2023 e 377 euro nel 2024, per una perdita netta totale nel biennio pari a 585 euro.

Per la pensione più alta fra quelle considerate, pari a 3mila 840 euro lordi, che sono 2mila 735 euro netti, si perdono 1008 euro netti nel 2023 e altri 1750 nel 2024, quindi in questo caso il taglio nel biennio è di 2mila 769 euro. In media, si perdono 2mila euro a pensione.

Tutti i calcoli in tabella:

Penalizzazione anche per il futuro

La proiezione della perdita determinata dal taglio dell’indicizzazione 2023-2024 sulla vita media va da 6mila673 euro per gli uomini a 7mila 804 euro per le donne (che hanno un’attesa di vita più alta), mentre sulle pensioni più alte supera i 30mila euro.