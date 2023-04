Concorsi INPS per operatori e medici: domande al via

Due selezioni pubbliche INPS per il conferimento di incarichi in ambito sanitario: domande dal 3 e 5 aprile con procedura telematica.

Online le procedure INPS per candidarsi alle due selezioni pubbliche per il reclutamento di nuove figure professionali. Si tratta di un concorso per assumere 483 operatori sociali e per 701 medici.

Concorso INPS a per 483 operatori sociali

Il primo avviso pubblico (n. 483) riguarda il reperimento di 483 operatori sociali/esperti ratione materiae, per lo svolgimento di adempimenti sanitari sul rispetto degli obblighi di legge (104/92 e 68/99) e per il progetto HCP (Home Care Premium).

Si tratta di incarichi da svolgere in veste di prestazioni libero professionali, con contratto di lavoro autonomo.

La domanda di partecipazione alla selezione si invia esclusivamente online, utilizzando il modulo e utilizzando – dalle ore 10:00 del 3 aprile fino alle 14:00 del 21 aprile 2023 – l’applicazione disponibile al link: servizi2.inps.it/servizi/selezioneoperatorisociali

Concorso INPS per 701 medici

Il secondo avviso pubblico riguarda invece la selezione di 701 medici convenzionati per attività legate all’invalidità civile e per attività medico-legali in materia previdenziale e assistenziale affidate all’INPS in relazione all’Accordo Collettivo Nazionale sottoscritto l’11 ottobre 2022 con i sindacati (21-28 ore settimanali per le attività istituzionali dell’Ente).

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata, anche in questo caso, esclusivamente online utilizzando il modulo e la procedura (al link: servizi2.inps.it/servizi/selezioneoperatorisociali) dalle ore 10:00 del 5 aprile alle ore 14:00 del 26 aprile 2023.

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito INPS. Entro 30 giorni dalla pubblicazione, gli interessati potranno presentare istanza di riesame al Direttore generale INPS al seguente indirizzo: dc.risorseumane@postacert.inps.gov.it.