Pagamento pensioni INPS giugno 2023: date e importi

Date di pagamento delle pensioni INPS di giugno 2023, importo previsto e modalità di riscossione alle Poste o con accredito sul conto bancario.

Pensioni INPS di giugno ai nastri di partenza, con date di pagamento che, rispetto al consueto, tengono conto della festività del 2 giugno.

Vediamo dunque di seguito il calendario per il ritiro dell’assegno pensionistico presso gli uffici postali, le date di accredito sul conto bancario e gli importi attesi.

Pagamento pensioni per chi ritira alle Poste

Il pagamento delle pensioni in contanti presso gli uffici postali inizierà il 1° giugno 2023, seguendo la turnazione basata sull’iniziale del cognome, saltando la data di venerdì 2 giugno.

Ecco il calendario:

cognomi A-B – giovedì 1° giugno 2023 ;

– giovedì ; cognomi C-D – sabato 3 giugno 2023 (mattina);

– sabato (mattina); cognomi E-K – lunedì 5 giugno 2023 ;

– lunedì ; cognomi L-O – martedì 6 giugno 2023 ;

– martedì ; cognomi P-R – mercoledì 7 giugno 2023 ;

– mercoledì ; cognomi S-Z – giovedì 8 giugno 2023.

Accredito pensione sul conto bancario

Nessun cambiamento, invece, per il pagamento delle pensioni direttamente sul conto bancario, che avverrà con data valuta 1 giugno 2023.

Importo delle pensioni di giugno 2023

Le pensioni di giugno non presentano rivalutazioni dei trattamenti minimi, che invece dovrebbero aumentare a 600 euro per gli over 75 (+6,4%). Gli aumenti scatteranno probabilmente da luglio, con l’INPS che verserà anche gli arretrati. Ricordiamo, infatti, che dal 1° gennaio 2023, le pensioni minime hanno una perequazione straordinaria del 120%, pari a un +1,5% rispetto all’indice annuo, per un importo rivalutato di 572 euro. Questo per gli under 75, per gli over 75 la pensione minima viene portata a 600 euro.

Trattenute IRPEF e addizionali comunali

Alle pensioni di giugno 2023 si applicano le trattenute IRPEF con le addizionali IRPEF regionali e comunali, nonché l’addizionale comunale come acconto. Questo ad eccezione di prestazioni come invalidità civile, pensioni o assegni sociali e quelle non soggette a tassazione per motivi particolari, che non subiscono ritenute fiscali.

Cedolino pensione e consultazione online

Per dettagli sul pagamento e le trattenute, i pensionati possono consultare il proprio cedolino pensione di giugno 2023 accedendo al servizio MyINPS con credenziali digitali (SPID, CIE o CNS) o consultare gli importi e i dettagli della pensione tramite l’app INPS, disponibile per Android e iOS. In alternativa, è possibile rivolgersi a CAF e Patronati.