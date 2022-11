Pensioni di dicembre 2022: pagamenti al via

Pensioni INPS di dicembre 2022 in pagamento alle Poste e in banca: importi maggiorati per bonus e rivalutazione, tredicesima e quattordicesima.

Il pagamento delle pensioni INPS arriva a dicembre con un importo più ricco, che comprende il consueto rateo più la tredicesima, conguaglio perequazione 2022 e, in alcuni casi, anche la quattordicesima, il Bonus 150 euro, il Bonus tredicesima, la rivalutazione anticipata 2023 e i conguagli IRPEF di fine anno.

Pensioni dicembre 2022: calendario pagamenti

Cedolino pensione di dicembre 2022: il più ricco di sempre 18 Novembre 2022 Il calendario dei pagamenti delle pensioni INPS di dicembre prevede che l’accredito avvenga a partire da giovedì 1° dicembre 2022. La data valuta delle pensioni di dicembre è dunque per tutti 01/12/2022. Coloro che ricevono l’accredito sul conto corrente in banca e i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution, possono ritirare la pensione in contanti dagli ATM bancari o Postamat a partire dall’inizio del prossimo mese, molti di coloro che ritirano la pensione in contanti presso gli sportelli di Poste Italiane dovranno aspettare un po’ di più.

I pensionati INPS che non hanno accreditato l’assegno previdenziale sul conto sono ormai abituati a seguire l’ordine stabilito dall’elenco affisso all’esterno dell’ufficio postale, scaglionato per iniziale del cognome.

Pensione alle Poste: divisione per cognomi

Il calendario dei pagamenti delle pensioni INPS di dicembre 2022 presso Poste Italiane è il seguente:

giovedì 1 dicembre iniziali da A a B ;

iniziali ; venerdì 2 dicembre iniziali da C a D ;

iniziali ; sabato 3 dicembre iniziali da E a K ;

iniziali ; lunedì 5 dicembre iniziali da L a O (solo mattina);

iniziali (solo mattina); martedì 6 dicembre iniziali da P a R ;

iniziali ; mercoledì 7 dicembre iniziali da S a Z.

Come verificare l’accredito pensione

Sia per chi accredita la pensione INPS sul conto che per coloro che ritirano l'importo in contanti, il cedolino pensione sarà disponibile nel proprio Cassetto Previdenziale al più entro il 25 novembre.

Attraverso questo servizio online dell’INPS è possibile conoscere, oltre la data di accredito della pensione, l’esatto importo della pensione e il dettaglio delle singole voci che compongono il cedolino pensione basta accedere all’omonimo servizio online dell’INPS con credenziali SPID, CIE o CNS.