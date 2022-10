Acceder-E: tirocini Invitalia per soggetti svantaggiati RSC

FAQ del MUR sulla doppia laurea: esonero dal versamento delle tasse per entrambe le iscrizioni in presenza dei requisiti richiesti, obbligo di frequenza.

She Fintech: alta formazione per laureate under 30

Opportunità di alta formazione in ambito Fintech per 30 neolaureate under 30: al via il progetto She Fintech promosso da Adecco.