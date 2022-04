Rivalutazione pensioni 2022: aggiornamento INPS

Pensioni decorrenti nel 2022: aggiornati i coefficienti di rivalutazione per i nuovi assegni pensionistici, rivalutato anche il montante contributivo.

Aggiornati i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili e il coefficiente di rivalutazione per i montanti contributivi (di cui alla legge 335/1995) per la liquidazione delle pensioni con decorrenza 2022 e dei supplementi di pensione dei lavoratori dipendenti e autonomi con analoga decorrenza, che di conseguenza sono aggiornate.

Le nuove tabelle sono state fornite dall’INPS con Messaggio n.1449/2022 del 31 marzo e si riferiscono ai criteri di determinazione del coefficiente di capitalizzazione del montante, per quantificare le pensioni o quote di pensione calcolate con il sistema contributivo. Il tasso di capitalizzazione per il 2021 è pari a 1 e si applica alla quota di montante contributivo accumulato fino al 31 dicembre 2020 per le pensioni decorrenti dal primo gennaio 2022.

Coefficienti di rivalutazione 2022

Di seguito, le rivalutazioni annue del montante contributivo per le pensioni con decorrenza 2022.

31 dicembre 1996 1,055871

31 dicembre 1997 1,053597

31 dicembre 1998 1,056503

31 dicembre 1999 1,051781

31 dicembre 2000 1,047781

31 dicembre 2001 1,043698

31 dicembre 2002 1,041614

31 dicembre 2003 1,039272

31 dicembre 2004 1,040506

31 dicembre 2005 1,035386

31 dicembre 2006 1,033937

31 dicembre 2007 1,034625

31 dicembre 2008 1,033201

31 dicembre 2009 1,017935

31 dicembre 2010 1,016165

31 dicembre 2011 1,011344

31 dicembre 2012 1,001643

31 dicembre 2013 1,000000

31 dicembre 2014 1,005058

31 dicembre 2015 1,004684

31 dicembre 2016 1,005205

31 dicembre 2017 1,013478

31 dicembre 2018 1,018254

31 dicembre 2019 1,019199

31 dicembre 2020 1,000000

Al montante così determinato, deve essere aggiunta la contribuzione relativa al 2021 e 2022.

Rivalutazione retribuzioni e redditi pensionabili

Aumento pensioni 2022: rivalutazione assegni e nuove aliquote 12 Ottobre 2021 Aggiornati anche i coefficienti per la rivalutazione di retribuzioni e redditi pensionabili, da utilizzare per la liquidazione delle pensioni e dei supplementi di pensione dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi con decorrenza nell’anno 2022.

I coefficienti si riferiscono sia alla quota di pensione relativa alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992, sia alla quota di pensione relativa alle anzianità maturate dal 1° gennaio 1993.

Aggiornati anche i coefficienti da utilizzare per le quote di pensione dei lavoratori delle gestioni spettacolo e sportivi professionisti relativi alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992.

Anzianità contributiva pre-1993

1920 2.305,6508 1971 17,5557

1921 1.948,8502 1972 16,4769

1922 1.960,6102 1973 14,7097

1923 1.972,0339 1974 12,5481

1924 1.904,9737 1975 10,7512

1925 1.695,7845 1976 9,2138

1926 1.572,0549 1977 7,8266

1927 1.719,4767 1978 6,9504

1928 1.855,3696 1979 6,0308

1929 1.826,1708 1980 5,1034

1930 1.885,9549 1981 4,3113

1931 2.087,5888 1982 3,7181

1932 2.143,7868 1983 3,2621

1933 2.278,4875 1984 2,9371

1934 2.402,4868 1985 2,7087

1935 2.368,8563 1986 2,5580

1936 2.202,4966 1987 2,4257

1937 2.012,0900 1988 2,3029

1938 1.868,6008 1989 2,1626

1939 1.789,5590 1990 2,0179

1940 1.533,4733 1991 1,8732

1941 1.325,3072 1992 1,7891

1942 1.146,6414 1993 1,7160

1943 683,7382 1994 1,6458

1944 153,8585 1995 1,5464

1945 78,1190 1996 1,4789

1946 66,1920 1997 1,4571

1947 40,8438 1998 1,4319

1948 38,5754 1999 1,4100

1949 38,0182 2000 1,3743

1950 38,5358 2001 1,3388

1951 35,1241 2002 1,3064

1952 34,3359 2003 1,2749

1953 33,8703 2004 1,2508

1954 33,1187 2005 1,2299

1955 32,4218 2006 1,2059

1956 30,8303 2007 1,1850

1957 29,9402 2008 1,1483

1958 28,8400 2009 1,1400

1959 28,9549 2010 1,1221

1960 28,2432 2011 1,0928

1961 27,5244 2012 1,0604

1962 26,0278 2013 1,0488

1963 23,9472 2014 1,0467

1964 22,3520 2015 1,0467

1965 21,3430 2016 1,0467

1966 20,7963 2017 1,0354

1967 20,3563 2018 1,0241

1968 20,0289 2019 1,0190

1969 19,3803 2020 1,0190

1970 18,4535 2021 1,0000

2022 1,0000

Anzianità contributiva dal 1993

1920 4.571,5936 1971 26,3020

1921 3.844,9121 1972 24,7367

1922 3.848,7732 1973 22,2622

1923 3.851,7452 1974 18,5122

1924 3.701,9744 1975 15,6922

1925 3.278,7234 1976 13,3750

1926 3.023,9908 1977 11,2471

1927 3.290,6070 1978 9,9326

1928 3.532,3675 1979 8,5220

1929 3.458,7622 1980 6,9850

1930 3.553,3880 1981 5,8428

1931 3.912,7001 1982 4,9862

1932 3.996,8824 1983 4,3050

1933 4.225,5433 1984 3,8649

1934 4.431,8063 1985 3,5329

1935 4.346,3992 1986 3,3053

1936 4.019,4350 1987 3,1360

1937 3.652,1049 1988 2,9657

1938 3.373,2289 1989 2,7609

1939 3.212,8876 1990 2,5824

1940 2.737,9968 1991 2,4084

1941 2.353,2455 1992 2,2672

1942 2.024,6917 1993 2,1590

1943 1.200,5718 1994 2,0610

1944 268,6417 1995 1,9408

1945 135,6277 1996 1,8532

1946 114,2663 1997 1,8070

1947 70,1063 1998 1,7608

1948 65,8327 1999 1,7193

1949 64,5051 2000 1,6626

1950 65,0055 2001 1,6059

1951 58,9027 2002 1,5547

1952 56,1697 2003 1,5046

1953 54,7733 2004 1,4628

1954 53,0209 2005 1,4260

1955 51,2670 2006 1,3861

1956 48,5414 2007 1,3508

1957 47,3323 2008 1,2970

1958 44,8954 2009 1,2760

1959 44,8038 2010 1,2453

1960 43,3770 2011 1,2016

1961 41,8833 2012 1,1558

1962 39,6018 2013 1,1324

1963 36,6016 2014 1,1198

1964 34,3342 2015 1,1093

1965 32,6951 2016 1,0989

1966 31,8481 2017 1,0765

1967 31,0222 2018 1,0547

1968 30,4328 2019 1,0394

1969 29,4083 2020 1,0292

1970 27,8012 2021 1,0000

2022 1,0000

Sport e Spettacolo

1957 28,9176 1988 2,2243

1958 27,8551 1989 2,0887

1959 27,9660 1990 1,9490

1960 27,2786 1991 1,8093

1961 26,5844 1992 1,7280

1962 25,1389 1993 1,6574

1963 23,1294 1994 1,5896

1964 21,5886 1995 1,4936

1965 20,6140 1996 1,4284

1966 20,0861 1997 1,4073

1967 19,6610 1998 1,3830

1968 19,3448 1999 1,3618

1969 18,7184 2000 1,3274

1970 17,8232 2001 1,2931

1971 16,9562 2002 1,2617

1972 15,9142 2003 1,2314

1973 14,2073 2004 1,2081

1974 12,1195 2005 1,1879

1975 10,3840 2006 1,1647

1976 8,8991 2007 1,1445

1977 7,5593 2008 1,1091

1978 6,7131 2009 1,1010

1979 5,8249 2010 1,0838

1980 4,9291 2011 1,0555

1981 4,1641 2012 1,0241

1982 3,5911 2013 1,0130

1983 3,1507 2014 1,0110

1984 2,8368 2015 1,0110

1985 2,6162 2016 1,0110

1986 2,4706 2017 1,0000

1987 2,3429 2018 1,0000