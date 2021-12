Pensioni di gennaio 2022, pagamento dal 27 al 31 dicembre

Pagamento pensioni in anticipo alle Poste dal 27 al 31 dicembre: ecco il calendario INPS con le date, dopo l'ordinanza della Protezione Civile.

Pubblicata l’attesa Ordinanza della Protezione Civile con il calendario di pagamento in anticipo delle pensioni di gennaio 2022 versate alle Poste: si comincia come previsto lunedì 27 dicembre, in ordine alfabetico in base alle iniziali del cognome del titolare della prestazione.

L’Ordinanza si è resa necessaria per il protrarsi dell’emergenza Covid e della conseguente estensione dello stato di emergenza fino a marzo prossimo. L’anticipazione di pagamento riguarda: trattamenti pensionistici, assegni, pensioni e indennità di accompagnamento agli invalidi civili.

Date pagamento pensioni gennaio 2022

Anche se l’Ordinanza della Protezione Civile concede fino al 3 gennaio per concludere i pagamenti, l’INPS ha fatto sapere che il pagamento anticipato presso Poste sarà effettuato dal 27 al 31 dicembre 2021, sulla base dell’ordinanza n. 816 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo il seguente calendario:

A-C: 27 dicembre, lunedì;

D-G: 28 dicembre, martedì;

H-M: 29 dicembre, mercoledì;

N-R: 30 dicembre, giovedì;

S-Z: 31 dicembre, venerdì (mattina).

Pensioni: accredito in banca il 4 gennaio 13 Dicembre 2021 Ricordiamo che ad essere versati in anticipo sono i pagamenti in contanti allo sportello postale e gli accrediti sui conti correnti postali (Libretto di risparmio postale, conto Banco Posta o Carta Postepay Evolution). Per i titolari di conti bancari resta fissata la data ordinaria prevista per il solo mese di gennaio (il secondo giorno bancabile del mese), ossia il 4 gennaio 2022.