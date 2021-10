Riforma Pensioni, vertice tra Governo e Sindacati

Ultime ore di dibattito sulla Riforma Pensioni in Legge di Bilancio: le ipotesi alternative a Quota 100 e Quota 102 ed il vertice tra Governo e Sindacati.

A due giorni dalla data prevista per la discussione del ddl di Bilancio in Consiglio dei Ministri, ancora non c’è un accordo di maggioranza sulla riforma pensioni. La quadra sembra però vicina, con una sorta di mediazione sul superamento graduale della Quota 100, anche se il dibattito resta caldo. Oltre al fronte politico, il Governo cerca l’intesa anche con i Sindacati, con il vertice in programma martedì 26 ottobre alle 18:00.

L’obiettivo è impedire lo scalone di cinque anni per il requisito anagrafico di accesso alla pensione (67 anni), che si determina il primo gennaio 2022 se seguito della scadenza delle agevolazioni previste dalla Quota 100 (62 anni, con 38 di contributi): in mancanza di nuove formule di uscita flessibile, da un giorno all’altro aumenta di cinque anni il requisito minimo di legge tramite cui, fermi restando gli altri requisiti, è possibile andare in pensione. Nel Dpb (Documento programmatico di bilancio) che illustra le linee di intervento ed i saldi della Legge di Bilancio 2022, non ci sono indicazioni precise ma solo l’annuncio di

interventi in materia pensionistica per assicurare un graduale ed equilibrato passaggio verso il regime ordinario.

Manovra: si media su Quota 100 e riforma pensioni 22 Ottobre 2021 Il regime ordinario è rappresentato dalla Riforma Fornero, che al momento consente la pensione di vecchiaia a 67 anni e quella anticipata con 42 anni e dieci mesi di contributi (un anno in meno per le donne). Il Ministro dell’Economia aveva proposto di introdurre Quota 102, che alza di due anni l’età prevista dalla Quota 100 (64 anni e 38 di contributi), ma solo per un periodo limitato, uno o due anni, per poi passare a una Quota 104 e dal 2024-2025 tornare ai requisiti pieni della Fornero. Una controproposta della Lega è quella della Quota 103, ossia un compromesso per spalmare su più anni l’uscita a 64 anni (almeno tre).

La Cgil ha però reso subito noti i dati di uno studio, realizzato insieme alla Fondazione Di Vittorio, in base al quale la Quota 102-104 coinvolgerebbe una platea molto ristretta, pari a circa 10mila persone. «Dai nostri studi – afferma Ezio Cigna, responsabile previdenza pubblica della CGIL nazionale – sarebbero 8.524 le persone coinvolte nel 2022 e 1.924 nel 2023, visto che molti dei soggetti che potrebbero perfezionare ‘Quota 102’ nel 2022 e ‘Quota 104’ nel 2023 hanno già il maturato il requisito di ‘Quota 100’ al 31 dicembre 2021».

Visti la scarsa applicabilità di questa ipotesi (in termini di potenziali beneficiari), dunque, su Quota 102-104 è mancato l’accordo di maggioranza, tanto più che al sistema delle quote si dichiarano contrari anche imprese e sindacati. Le novità delle ultime ore vedono una sorta di rimodulazione del meccanismo sopra descritto (Quota 102 – 104), che potrebbe prevedere una deroga per le PMI sotto i 15 dipendenti, con la creazione di un fondo ad hoc.

Il tempo ormai stringe, il disegno della Legge di Bilancio è atteso in Consiglio Ministri per giovedì 28 ottobre, già in notevole ritardo rispetto alla tabella di marcia (l’approvazione dell’Esecutivo dovrebbe avvenire a metà ottobre). Appuntamento importante, dunque, quello con Cgil, Cisl e Uil. La proposta dei Sindacati è nota: pensione a 62 anni di età oppure con 41 anni di contributi. Si tratta di un’ipotesi lontana da quelle attualmente in discussione a Palazzo Chigi, per cui bisogna capire se e come il vertice potrà produrre mediazioni sostenibili o portare a novità concrete di riforma pensioni nel testo della Legge di Bilancio 2022.

In generale, i Sindacati chiedono una riforma vera e propria del sistema previdenziale. Non sembra esclusa la possibilità di una mobilitazione. «Noi siamo pronti a fare il nostro mestiere, che è quello di sostenere una riforma delle pensioni. Ovviamente la mobilitazione e lo sciopero non sono termini che noi abbiamo eliminato dal nostro vocabolario. Sono termini democratici, che dimostrano e sottolineano la necessità di una risposta democratica a scelte sbagliate da parte del governo”, sottolinea il segretario generale Uil, Pierpaolo Bombardieri.