Pensioni, pagamento in anticipo alle Poste: il calendario di luglio 2021

Pagamento delle pensioni di luglio 2021 in anticipo alle Poste dal 25 giugno, in cinque scaglioni per cognome, stessa procedura Covid fino ad agosto.

Anche il pagamento delle pensioni di luglio 2021 risulta anticipato per chi ritira l’assegno INPS alle Poste, con la consueta procedura anti-Covid adottata nell’ultimo anno ed estesa fino alle pensioni di agosto, in base all’ordinanza della Protezione Civile n.778/2021. Considerato l’andamento epidemiologico, è da pensare che da settembre si ritorni a fare la fila allo sportello, ma non ci sono ancora indicazioni ufficiali in merito.

Pagamento pensioni di luglio 2021

Per quanto riguarda il calendario dei pagamenti della pensione di luglio in ordine alfabetico presso Poste Italiane, l’arco temporale di distribuzione dei cinque scaglioni (ancora da comunicare le date esatte), prevede l’avvio dei pagamenti il 25 giugno e la conclusione il primo luglio. Stessa procedura per il rateo pensione di agosto secondo il seguente calendario di pagamento e ritiro pensioni.

pagamento pensione di competenza del mese di luglio 2021: anticipato dal 25 giugno al 1° luglio 2021;

pagamento pensione di competenza del mese di agosto 2021; anticipato dal 27 luglio al 31 luglio 2021.

Il pagamento delle pensioni di luglio 2021 è dunque disponibile in anticipo sia presso gli sportelli di Poste Italiane (trattamenti pensionistici, assegni, altre tipologie di pensioni e indennità di accompagnamento per invalidi civili) sia presso gli ATM Postamat per il prelievo con Carta Postamat, Carta Libretto o Postepay Evolution e per chi ottiene l’accredito su Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution. Anche per luglio 2021, gli ultrasettantacinquenni possono delegare l’Arma dei Carabinieri per farsi portare la pensione a domicilio (delega per il ritiro e la consegna a casa della pensione).

Chi riceve la pensione in banca, invece, dovrà attendere giovedì primo luglio, primo giorno bancabile del mese.