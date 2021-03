Parità retributiva: nelle piccole imprese è già realtà

Salari in Italia: uno scenario sconfortante 6 Novembre 2020 La disparità retributiva tra i due sessi deve essere calcolata tenendo conto di una variabile specifica: la dimensione aziendale. Se il gap medio è ancora molto evidente, la forbice si riduce prendendo in considerazione solo le piccole imprese.

Secondo quanto rivelato dalla presidente di CNA Impresa Donna, Maria Fermanelli, attraverso i dati del Centro Studi la parità di stipendio tra uomini e donne è quasi realtà proprio nelle aziende di piccole dimensioni.

L’ISTAT nel suo Report sulla struttura delle retribuzioni in Italia, diffuso oggi, rileva che il differenziale medio nazionale è del 6,2%. Ma la forbice è molto ampia e va dal 2% del comparto pubblico al 17,7% del settore privato. Elementi questi ultimi che, come spesso succede nel nostro Paese, non tengono conto però della enorme diversità tra imprese in funzione della dimensione.