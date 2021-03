Job Weeks 2021 Lombardia fino al 2 aprile

Il programma dell’evento Job Weeks 2021 Lombardia che favorisce l'incontro tra chi cerca e chi offre lavoro sul territorio lombardo.

Fino al 2 aprile 2021 è in programma l’evento Job Weeks 2021 Lombardia, iniziativa promossa dalla Consulta Informagiovani di Anci Lombardia e dedicata alle politiche attive per i giovani, favorendo l’incontro tra chi cerca e chi offre lavoro. Nel corso della manifestazione, che dal 2012 rappresenta un format di successo al servizio di giovani e aziende, sono previsti matching, workshop, webinar, incontri dedicati alle Politiche per i giovani e all’incrocio domanda/offerta di lavoro.

Attraverso un’area web dedicata attiva 24 ore su 24 e in costante aggiornamento, è possibile accedere a una ricca serie di contenuti e appuntamenti, suddivisi sulla base di un calendario regionale a cura di Anci Lombardia e di due calendari rispettivamente interprovinciale e locale a cura dei comuni e degli Informagiovani aderenti.

Questa iniziativa dimostra ancora una volta che i Comuni hanno tutte le carte in regola per organizzare iniziative anche sul tema del lavoro proprio perché conoscono bene il territorio e con grande con spirito di sussidiarietà sono capaci di dare le risposte giuste – ha spiegato Gianpiera Vismara, Coodinatrice del Politiche giovanile di Anci Lombardia.

L’area web con la programmazione delle Job Weeks è accessibile anche dal portale di Anci Lombardia.