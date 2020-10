Lab Turismo: formazione e servizi ad hoc

Progetto della Regione Lazio per fornire interventi formativi e laboratori di co-progettazione agli operatori del comparto turistico.

La Regione Lazio tramite Lazio Innova propone il nuovo progetto “Lab Turismo”, un laboratorio di micro-innovazione rivolto agli operatori che svolgono attività nel comparto turistico. Un’iniziativa sperimentale che si propone di erogare servizi gratuiti di accompagnamento per rendere le imprese del comparto turistico più competitive, favorendo collaborazione e scambio di conoscenze.

Lab Turismo si rivolge a:

Imprese singole e associate di filiera;

Associazioni di categoria;

Spin off universitari ed Enti di ricerca per la creazione di reti;

Fornitori di servizi alle imprese e/o alle persone in ambito turistico;

Singoli professionisti operanti nel settore;

Aggregazioni formali e informali.

Sono previsti sia interventi formativi online ed eventualmente in presenza, che potranno essere richiesti da un singolo soggetto per il proprio personale in misura massima di 3 partecipanti, sia il Progetto Living Lab per aggregazioni rappresentate da un soggetto capofila promotore. Nell’arco di tre mesi saranno proposte attività secondo quanto previsto dai 3 moduli formativi:

Modulo obiettivo I – Costruzione di pacchetti di offerta di servizi integrati;

Modulo obiettivo II – Sviluppo Rete;

Modulo obiettivo III – Creazione di una brand identity e comunicazione.

Per partecipare all’iniziativa è necessario inviare la propria candidatura via email all’indirizzo [email protected] entro il 30 novembre 2020.