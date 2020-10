Filiera turismo: incentivi per la ripresa

Il nuovo programma di accelerazione per le startup con idee innovative per incentivare il cambiamento verso l’economia circolare.

Bando per promuovere investimenti innovativi in ambito digitale nel settore ricettivo turistico attraverso la concessione di incentivi alle PMI.

Fashion Designer: formazione e lavoro

Al via la Style Academy promossa da Umana e Calzedonia per formare giovani fashion designer: possibilità di ingresso in azienda dal 2021.