Contratti Pubblici: approvata la Delega al Governo

Delega al Governo sui contratti pubblici: approvato il disegno di legge per garantire semplicità e trasparenza, equità, innovazione e sostenibilità.

Appalti e PNRR: le novità del DL Semplificazioni 1 Giugno 2021 Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo disegno di legge di delega al Governo in materia di contratti pubblici. In linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), si punta sveltire l’affidamento e l’esecuzione di contratti e concessioni (con strumenti per diminuire il contenzioso), garantire tempi certi per le procedure di gara (con la digitalizzazione delle procedure), la stipula dei contratti e la realizzazione degli appalti (riducendo gli oneri a carico dei partecipanti), rafforzare la qualificazione (competenze tecniche e professionali, rispetto della legalità) delle stazioni appaltanti (attraverso l’uso di banche dati).

In particolare, è prevista la semplificazione delle procedure per gli investimenti in tecnologie verdi e digitali e per l’innovazione e la ricerca per aumentare il grado di eco-sostenibilità degli investimenti pubblici. È anche previsto l’inserimento nei bandi di gara di clausole sociali e ambientali come requisiti necessari o premiali, volti a promuovere stabilità occupazionale, applicazione dei contratti collettivi, pari opportunità generazionali e di genere.

Si introducono anche specifiche disposizioni per l’individuazione dei casi in cui le stazioni appaltanti possano ricorrere al criterio del prezzo più basso d’offerta e all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori. Infine, si semplificano e ampliano le forme di partenariato pubblico-privato per attirare investitori professionali.