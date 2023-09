Nuovo bando macchinari innovativi per le PMI del Sud

Nuovo bando macchinari innovativi: rifinanziata la misura per i progetti delle PMI del Mezzogiorno, bando 2023 in Gazzetta Ufficiale.

Nuovi fondi per gli investimenti innovativi delle PMI. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha rifinanziato con 850 milioni di euro il plafond per il «Nuovo bando macchinari innovativi» destinato alle piccole e medie imprese di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

Il decreto che incrementa la dotazione finanziaria è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre.

Nuovo bando macchinari innovativi 2023

Le nuove risorse sono destinate alla Riserva PON IC del Fondo di garanzia PMI e in particolare si riferiscono al Nuovo bando macchinari innovativi del Ministro dello sviluppo economico del 30 ottobre 2019.

Sono state stanziate per il raggiungimento, entro il 31 dicembre 2023, degli obiettivi del Programma React-EU.

Spese ammesse ad incentivo

Investimenti sostenibili 4.0 per PMI del Mezzogiorno 20 Settembre 2023 Il bando finanzia investimenti innovativi di micro imprese e PMI nell’economia circolare attraverso tecnologie 4.0 in grado di aumentare il livello di efficienza e di flessibilità dell’impresa nello svolgimento dell’attività economica, mediante l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento, nonché programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei predetti beni materiali.

Possono accedere oltre alle imprese anche i professionisti e contratti di rete. Sono ammesse le attività di servizi alle imprese e le attività manifatturiere con le seguenti eccezioni:

siderurgia;

estrazione del carbone;

costruzione navale;

fabbricazione delle fibre sintetiche;

trasporti e relative infrastrutture;

produzione e distribuzione di energia, nonché delle relative infrastrutture.

Il progetto deve prevedere una spesa compresa fra 400mila e 3 milioni di euro (ci sono regole diverse e più complesse per le Reti d’impresa), il finanziamento può arrivare al 75% con una modulazione che cambia a seconda delle dimensioni dell’impresa (è sempre prevista una percentuale in conto impianti e un prestito agevolato).

Si attendono le istruzioni operative per la riapertura del bando.