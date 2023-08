Bando Triennale Milano: gara da 8 milioni per la riqualificazione

Chi ha comprato crediti edilizi ma non può più utilizzarli, dal primo dicembre lo deve comunicare all’Agenzia delle Entrate: cosa prevede il DL Omnibus.

Detrazioni edilizie 2023: novità per Superbonus, Ecobonus, Sismabonus, Ristrutturazioni, Bonus Mobili, Barriere Architettoniche, Prima Casa Green e Verde.

Edilizia Cessione crediti edilizi: riparte l’acquisto da parte delle Regioni Legge regionale in Basilicata per la cessione di crediti edilizi a enti non compresi nel divieto del DL 11/2023: interpello MEF e convenzione con il Fisco.

Edilizia Superbonus, la proroga villette non basta: imprese in crisi e crediti bloccati Edilizia in crisi, cassa integrazione ordinaria in crescita annua del 133%, in costante crescita dopo lo stop alle cessioni e la stretta delle banche.

Edilizia Superbonus 110% per villette: termine lavori a fine dicembre Proroga Superbonus villette al 110%: slitta al 31 dicembre il termine per completare i lavori, allineandosi alla scadenza per condomini e plurifamiliari.

Edilizia Superbonus: Poste Italiane riapre da ottobre alla cessione dei crediti dai privati Da ottobre Poste Italiane torna ad acquistare i crediti da Superbonus per le prime cessioni dei privati, fino a 50mila euro: i dettagli.