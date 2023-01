Nuova Sabatini: al via le domande online per il 2023

Nuova Sabatini 2023: compilazione domande al via, nuova procedura e proroga dei termini per gli investimenti fino a giugno.

La Legge di Bilancio 2023 ha rifinanziato con ulteriori 150 milioni la Nuova Sabatini, che concede credito finalizzato all’acquisto o acquisizione in leasing di beni materiali o immateriali ad uso produttivo. Le domande possono già essere presentate utilizzando la nuova piattaforma web dedicata (https://benistrumentali.dgiai.gov.it) alla richiesta e rilascio dei finanziamenti per investimenti in beni strumentali.

I dettagli operativi sono contenuti nella circolare MIMIT del 6 dicembre 2022, n. 410823.

Nuova Sabatini: presentazione domande 2023

A partire dal 1° gennaio 2023, le domande di agevolazione devono essere compilate per via telematica attraverso la nuova procedura, resa disponibile nella sezione della piattaforma denominata "Gestione nuove domande". Se la banca richiede un'integrazione delle domande presentate nel 2022, si dovranno invece apportare le modifiche richieste utilizzando la precedente versione del modulo di domanda (pdf editabile).

L’allegato n. 4 alla Circolare operativa MIMIT, contiene il fac-simile di liberatoria del fornitore. Tale format va utilizzato per le domande presentate dalle imprese al soggetto finanziatore a partire dal 1° gennaio 2023.

NB: dal 1° gennaio è necessario utilizzare le credenziali SPID per accedere alla piattaforma “Beni Strumentali – Nuova Sabatini” riservata alle imprese.

Scadenza investimenti agevolati

Per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il termine di dodici mesi per l'ultimazione degli investimenti è stato prorogato di altri 6 mesi.

Per questi progetti, è prorogato di 6 mesi anche il termine per la trasmissione della richiesta di erogazione, previsto entro 120 giorni dal termine ultimo per la conclusione dell’investimento.