PNRR, nuovo bando brevetti PoC: domande dal 24 settembre

Incentivi 4.0 per progetti fino a 2 milioni su Blockchain, Intelligenza Artificiale e Internet of Things: procedura dal 14 settembre, domanda da giorno 21.

Bonus carburante Autotrasporto: domande dal 12 settembre

Bonus carburante per autotrasportatori: via libera alle richieste di credito d’imposta al 28%, piattaforma attiva dal 12 settembre, ma per soli 30 giorni.