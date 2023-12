PREVEDO e INTEGRO di GP Progetti: il caso studio di Mec-Gar

Mec-Gar si posiziona come azienda leader a livello internazionale nella fabbricazione di caricatori per armi da fuoco, offrendo 250 modelli distinti e fornendo 100 milioni di caricatori OEM a clienti in tutto il mondo.

Dal 1965, il vantaggio distintivo di Mec-Gar è quello di essere un “centro unico” che va dall’assistenza alla progettazione tecnica: prototipi, progettazione e sviluppo di utensili, stampaggio e assemblaggio dei metalli avvengono in due stabilimenti situati a Gussago, Brescia, con un’area complessiva di 7.600 metri quadrati in cui lavorano 150 dipendenti.

Circa 10 anni fa, Mec-Gar ha deciso di adottare PREVEDO, lo Schedulatore a capacità finita e INTEGRO, il MES intelligente di GP Progetti.

L’adozione dei due sistemi ha permesso a Mec-Gar di:

Elisa Santi, ingegnere gestionale di Mec-Gar, e Davide Ziliani, responsabile della raccolta dati di produzione, hanno raccontato la loro esperienza con PREVEDO e INTEGRO.

Elisa ci parla dello Schedulatore:

Davide ci parla della sua esperienza con il MES:

Grazie al supporto tecnico di GP Progetti è stato possibile interconnettere le macchine presenti in Mec-Gar. È stato un lavoro di squadra. GP Progetti si è occupata di installare a bordo macchina le schede contapezzi / contacolpi assegnando a ognuna le informazioni necessarie per popolare il database in tempo reale. Grazie a queste schede oggi possiamo registrare le informazioni anche quando la linea di connessione di rete non è attiva.

INTEGRO ci ha permesso di migliorare la raccolta e la gestione dei dati di produzione. Grazie a questo MES, abbiamo accesso a dati in tempo reale che ci consentono di monitorare la produzione e identificare eventuali problemi o inefficienze. Adesso sappiamo in ogni momento qual è lo stato di avanzamento in produzione di ogni ordine.