ERP e Business Intelligence svolgono un ruolo cruciale per integrare i processi aziendali supportando il processo decisionale: il nuovo webinar TeamSystem.

Riuscire a integrare i processi aziendali in modo efficace si rivela di fondamentale importanza per la maggior parte delle imprese, al fine di favorire la comunicazione e la sincronizzazione tra i vari sistemi e rispondere in modo efficiente alle nuove esigenze del business.

Per favorire l’integrazione dei processi e raggiungere la massima efficienza di tutte le attività aziendali, un ruolo fondamentale è svolto dall’ERP e dagli strumenti di Business Intelligence: se da un lato l’Enterprise Resource Planning è in grado di pianificare le risorse mettendo in relazione comparti, funzionalità e attività, dall’altro lato la BI mette a disposizione strumenti evoluti e intuitivi per organizzare e ottimizzare al meglio tutti i dati aziendali.

Un software gestionale come l’ERP, quindi, può trarre numerosi vantaggi dall’integrazione con gli strumenti forniti dalla Business intelligence che offre sofisticati meccanismi di gestione e utilizzo delle informazioni, indispensabile per ricavare valutazioni, stime e previsioni a supporto del processo decisionale.

Webinar TeamSystem: Integrazione dei processi aziendali grazie a ERP e BI

Consapevole di quanto la raccolta e l’analisi dei dati possa favorire e velocizzare le decisioni strategiche a qualsiasi livello organizzativo, TeamSystem promuove un nuovo webinar gratuito in tema di “Integrazione dei processi aziendali grazie all’ERP e monitoraggio del dato (BI)”.

In programma per mercoledì 24 maggio alle ore 10:30, in diretta tramite Webex, il webinar si propone di approfondire le caratteristiche dei sistemi ERP e delle risorse di Business Intelligenze, focalizzando l’attenzione sui vantaggi che possono derivare dall’integrazione tra i due strumenti.

Nel corso del webinar saranno affrontate le seguenti tematiche:

ERP strategici la nuova frontiera;

BI la nuova frontiera per selezionare e analizzare più fonti dati;

I 5 elementi affrontati con l’integrazione:

Capacità di fornire informazioni contestuali;

Supporto rapido nei processi decisionali;

Trigger automatico di eventi;

Contributo dell’analisi predittiva;

Automazione nei processi di routine;

Gli ambiti di impatto della BI nel sistema ERP:

Performance dei fornitori;

Le autocorrezioni nei processi produttivi;

Monitoraggio di efficienza degli impianti;

Miglioramento nella previsione della domanda;

Ottimizzazione gestione Magazzino;

Miglioramento della contabilità industriale per redditività del prodotto.

Perché integrare nell’ERP un sistema di BI

Sempre più coinvolte nella digital transformation, le aziende accumulano ogni giorno notevoli volumi di dati che rappresentano una risorsa fondamentale da tracciare, interpretare, sfruttare e valorizzare.

Per raggiungere questo obiettivo, tuttavia, è indispensabile affidarsi sia a un software gestionale ERP chiamato a collegare i vari processi generando dati, sia a sofisticate funzionalità di Business Intelligence per analizzarli (anche se provenienti da sorgenti diverse), creando analisi interattive e presentazioni dinamiche.

Gli ERP di ultima generazione, fortunatamente, prevedono l’attivazione di moduli ad hoc pensati per favorire l’accesso agli strumenti di BI che possono trasformare dati e analytics in report e analisi in tempo reale, un punto di partenza per migliorare il processo decisionale e potenziare la competitività.

“Integrazione dei processi aziendali

grazie all’ERP e monitoraggio del dato (BI)”