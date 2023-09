Pensioni: campagna RED dal 20 settembre

Riparte la campagna RED dell’INPS per accertare l’esistenza in vita dei pensionati con residenza fuori dai confini nazionali.

Prende il via il 20 settembre la seconda fase della campagna RED per l’accertamento dell’esistenza in vita dei pensionati residenti all’estero, relativamente agli anni 2023 e 2024.

L’INPS, con il messaggio n. 3183/2023, mette nero su bianco lo svolgimento delle operazioni che coinvolgono i pensionati residenti in Europa (tranne i Paesi dell’Est Europa e i Paesi Scandinavi), Africa ed Oceania.

I pensionati residenti all’estero riceveranno un modulo da compilare e rispedire a CitiBank entro il 18 gennaio 2024. È possibile procedere con l’invio del modulo di accertamento per fornire la prova di esistenza in vita in due modi differenti:

modalità cartacea , tramite posta ordinaria, spedendo il modulo alla casella postale PO Box 4873, Worthing BN99 3BG, United Kingdom, entro il termine indicato nella lettera esplicativa e dopo averlo fatto controfirmare da un testimone ritenuto accettabile, come un rappresentante di un’Ambasciata o Consolato italiano o un’Autorità locale abilitata ad avallare la sottoscrizione dell’attestazione di esistenza in vita;

, tramite posta ordinaria, spedendo il modulo alla casella postale PO Box 4873, Worthing BN99 3BG, United Kingdom, entro il termine indicato nella lettera esplicativa e dopo averlo fatto controfirmare da un testimone ritenuto accettabile, come un rappresentante di un’Ambasciata o Consolato italiano o un’Autorità locale abilitata ad avallare la sottoscrizione dell’attestazione di esistenza in vita; modalità web, valida per i pensionati residenti in Australia, in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti, recandosi presso uno degli operatori dei Patronati autorizzati dall’INPS ad accedere al portale dedicato.

I pensionati che non hanno ricevuto il modulo inviato da CitiBank possono richiedere un nuovo invio al Servizio di supporto di Citi, anche a mezzo posta elettronica, oppure rivolgersi ai patronati abilitati ad accedere al portale web.