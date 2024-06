Quattordicesima di luglio per lavoratori e pensionati: regole a confronto

Quattordicesima stipendio e pensione di luglio 2024, tutto quel che bisogna sapere: come si calcola, quando viene erogata e chi ne ha diritto.

La quattordicesima è un importo aggiuntivo e si va ad aggiungere alla pensione e allo stipendio dei dipendenti privati.

La quattordicesima mensilità viene erogata in un’unica soluzione, che va ad aggiungersi alla rata di pensione del mese di luglio e non è soggetta ad alcuna tassazione.

=> Calcola online la quattordicesima

Quattordicesima dipendenti e pensionati: le differenze

Per i pensionati la quattordicesima è una prestazione statale e ricade tra le misure previdenziali, per i dipendenti è una misura contrattuale e non ricade tra le erogazioni effettuate dall’INPS.

Quattordicesima pensione

Quattordicesima pensione INPS di luglio: tutti gli importi nel cedolino 10 Giugno 2024 Per percepire la mensilità aggiuntiva, bisogna essere titolari di pensioni per i quali è prevista la quattordicesima: anzianità, vecchiaia, anticipata, ordinaria di inabilità e invalidità, superstiti e infine un reddito specifico nonché:

reddito complessivo non superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti (11.672,89 euro);

reddito complessivo non superiore a due volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.

Fino a 1,5 volte il trattamento minimo Anni di contribuzione Dipendenti Importo quattordicesima Fino a 15 437 euro Oltre 15 fino a 25 546 euro Oltre 25 655 eur0 Anni di contribuzione Autonomi Importo quattordicesima Fino a 18 437 euro Oltre 18 fino a 28 546 euro Oltre 28 655 eur0

Da 1,5 volte a 2 volte trattamento minimo Anni di contribuzione Dipendenti Importo quattordicesima Fino a 15 336 euro Oltre 15 fino a 25 420 euro Oltre 25 504 eur0 Anni di contribuzione Autonomi Importo quattordicesima Fino a 18 336 euro Oltre 18 fino a 28 420 euro Oltre 28 504 eur0

Quattordicesima stipendio

Quattordicesima dipendenti: quanto si prende nel 2024 15 Maggio 2024 Per quanto riguardai i lavoratori privati la quattordicesima entra a far parte del reddito imponibile. Inoltre è il CCNL a prevederla oppure no, perché non è un beneficio spettante per legge, ma solo per contratto, come capita ai dipendenti del settore Terziario-commercio e Turismo, a quello alimentare, della logistica, dell’autotrasporto e del settore chimico.

Tra i contratti collettivi che la prevedono ci sono dunque i seguenti:

CCNL terziario, commercio e turismo;

CCNL studi professionali;

CCNL alimentare;

CCNL chimica;

CCNL pulizie e multiservizi;

CCNL autotrasporti e logistica.

Tra i settori con diritto all quattordicesima ci sono anche gli istituti di credito, le assicurazioni, gli istituti e imprese di vigilanza, il settore agricolo e florovivaistico e quello edile.

Un’azienda può comunque decidere di erogarla comunque, anche se il contratto in questione non la prevede. Ma nel caso in cui il contratto la prevede espressamente, l’azienda non si può rifiutare di corrisponderla.

Per quanto riguarda gli importi, la quattordicesima corrisponde a circa 1/12 della retribuzione lorda annuale per i lavoratori con 12 mesi lavorati dal 1° luglio dell’anno precedente al 30 giugno dell’anno in corso. La formula per il calcolo è: (retribuzione lorda mensile * n. mesi lavorati) / 12