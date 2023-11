In collaborazione con

Q8 va incontro alle esigenze di mobilità delle Partite IVA con la carta prepagata ricaricabile RecardQ8: gestione rifornimenti facile, veloce e sicura grazie alla App dedicata.

Gestire il rifornimento in modo facile, veloce e smart è diventata una priorità per i professionisti che necessitano a tal fine di uno strumento pratico, con la possibilità di effettuare pagamenti in modo sicuro e affidabile.

Proprio pensando al mondo delle Partite IVA, Q8 ha creato RecardQ8, che permette di richiedere una carta carburante prepagata e ricaricabile adatta a ogni tipo di business e gestibile attraverso la App RecardQ8, appena rinnovata.

Per rispondere alla crescente richiesta di soluzioni smart e sicure per rifornimenti, l’offerta business di RecardQ8 comprende anche la possibilità di richiedere i buoni carburante digitali Q8 Ticketfuel: un mezzo di pagamento moderno e innovativo, adatto ad essere inserito nei piani di welfare aziendale.

Come funziona la carta carburante ricaricabile RecardQ8

RecardQ8 permette ai detentori di Partita IVA, di accedere a un sistema di pagamento rapido e in totale sicurezza. Registrandosi a RecardQ8, è possibile richiedere due versioni, di Fuel Card, rispettivamente “Business” e “Coupon”:

RecardQ8 Business è la carta carburante valida ai fini fiscali per il recupero dell’IVA, grazie ad una fattura elettronica che a fine mese riepiloga tutti i rifornimenti, personalizzabile con una targa o un identificativo dell’utilizzatore indicando anche quali prodotti abilitare;

RecardQ8 Coupon è la soluzione avanzata pensata per i programmi di incentivazione e i piani di welfare aziendale, priva di limiti per quanto riguarda il numero degli utilizzi.

I vantaggi di una registrazione a RecardQ8 sono molteplici.

attivazione di conto cliente elettronico , un e-wallet per caricare una o più carte carburante prepagate in qualsiasi momento con diverse modalità (carte di credito, contanti presso le stazioni di servizio Q8, PayPal o bonifico bancario ordinario e istantaneo tramite piattaforma FABRICK);

gestione ottimizzata e controllo ottimale degli autisti;

ricarica facile per permettere di rifornire i veicoli business della propria flotta;

sicurezza delle transazioni grazie al codice PIN attribuito ad ogni carta, necessario per ogni transazione.

Come ottenere i buoni carburante digitali Q8 Ticketfuel

Registrandosi a RecardQ8 è possibile richiedere i Q8 Ticketfuel, i buoni carburante digitali utilizzabili per fare rifornimento presso le stazioni di servizio Q8 e Q8easy.

Interamente personalizzabili in relazione a importo, durata e validità al momento dell’acquisto (da un valore di 5 euro fino a 520 euro per 24 mesi), i Q8 Ticketfuel sono spendibili in più rifornimenti e rappresentano una soluzione sicura e funzionale tra i benefit da offrire ai dipendenti.

Esenti da imposta per i lavoratori e deducibili dal reddito di impresa, possono essere richiesti dall’azienda attivando il servizio RecardQ8 in completa autonomia, che avviene semplicemente con la compilazione dell’apposito form sul sito Q8.it. Una volta registrati a RecardQ8, è possibile richiedere i Q8 Ticketfuel direttamente dal portale web.

Come funziona la App RecardQ8

Caratterizzata da una veste grafica semplice ed intuitiva, l’App RecardQ8 è stata progettata per favorire una gestione ancora più easy delle carte carburante prepagate.

Scaricando l’App RecardQ8, tramite App Store o Google Play, sarà possibile caricare il Wallet digitale e avere a portata di mano tutti i servizi della carta carburante, potendo anche gestire utenze ad hoc per i driver, assegnare e gestire il credito e visualizzare le fatture.

Il pagamento dei rifornimenti attraverso l’App è un’operazione sicura e rapida, che può essere effettuata semplicemente generando codici di pagamento da inserire in autonomia nella colonnina Self, oppure da comunicare al Gestore della Stazione di Servizio Q8 se si opta per la modalità Servito.

=> Scopri come richiedere online la carta carburante ricaricabile RecardQ8